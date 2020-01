Google Stadia s’ouvre enfin à d’autres smartphones que le Pixel

En novembre dernier, Google lançait officiellement Stadia, son service de Cloud Gaming. Si Stadia profite de quelques qualités, le service a finalement fait un flop à son lancement. Des tarifs trop élevés, un catalogue limité et des restrictions, beaucoup de restrictions… Google semble avoir retenu la leçon et, en attendant que la version gratuite débarque, le service s’ouvre à d’autres smartphones que ceux de la marque.

Jusqu’à présent, pour s’adonner à Stadia, on a le choix : comme évoqué dans notre prise en main du service de cloud gaming de Google, on peut le faire sur sa TV, sur son ordinateur ou sur son smartphone. Mais encore faut-il disposer du bon matériel. Sur TV par exemple, il faut posséder un Chromecast Ultra. Sur smartphone, il faut impérativement disposer d’un appareil de la marque Google, comme un Pixel 4 par exemple les modèles 2, 3 et 3a sont aussi compatibles). Mais il semble que Google teste actuellement son service de cloud gaming sur d’autres smartphones.

Google Stadia devient compatible avec les OnePlus 6T, Galaxy 10e et Galaxy Note 9

Certains abonnés à Stadia expliquent en effet que depuis quelque temps, ils profitent d’une nouvelle option intitulée « This Screen » depuis leur smartphone Android. Jusqu’à présent, ils n’avaient pas le choix et devaient impérativement lancer une partie vers un autre appareil, comme un PC ou un Chromecast Ultra.

Dès lors, il leur est possible de jouer à n’importe quel titre pris en charge par Stadia sur leur propre smartphone. En revanche, dès qu’ils quittent la partie, la session se ferme et ils doivent relancer l’accès à Stadia. Au moins 3 appareils compatibles avec Stadia ont été repérés : il s’agit du OnePlus 6T, du Galaxy 10e et du Galaxy Note 9.

Cette nouvelle compatibilité de Stadia, sur laquelle Google n’a pas encore communiqué, suggère que l’entreprise de Mountain View est en pleine phase de test. On ignore encore quand celle-ci sera exactement finalisée, même si Google n’a jamais caché son intention de porter son service de streaming sur d’autres smartphones courant 2020. Google souhaitant lancer cette année Stadia Base (la version gratuite), il y a tout lieu de croire que la compatibilité étendue soit annoncée peu de temps avant, histoire de doper l’intérêt du public pour le service de cloud gaming.

Source : 9to5google