Microsoft publie la liste des jeux Xbox les plus attendus en 2020

Microsoft vient de publier la liste de ses jeux Xbox les plus attendus en 2020. On retrouve les futures productions Xbox Game Studios ainsi que les titres des partenaires de la firme de Redmond. Une chose est certaine, cette nouvelle année s’annonce palpitante pour les propriétaires de Xbox One.

La Xbox Series X a beau occuper la scène médiatique, sa grande sœur la Xbox One en a encore sous le coude et entend bien proposer une pléthore de jeux pour l’année 2020. Histoire de mettre l’eau à la bouche aux gamers et gameuses, Microsoft vient de publier sa liste des jeux Xbox les plus attendus en 2020. On y retrouve les futures productions Xbox Game Studio et les titres des différents partenaires du constructeur.

« Au cours du premier semestre de l’année prochaine, nous prévoyons de sortir un line-up diversifié de titres des Xbox Game Studios et de nos partenaires, de poursuivre le déploiement de la première phase de test du Project xCloud à de nouveaux territoires et appareils et d’élargir le catalogue de titres disponibles dans le Xbox Game Pass pour console et PC ! », explique l’entreprise dans un communiqué officiel.

Et puisque la plupart des membres de la rédaction sont des gameurs avertis, nous nous sommes concertés pour choisir dans cette longue liste les 5 jeux que nous attendons le plus en 2020 sur Xbox One et PC (voir sur Xbox Series X pour certains). Voici notre classement :

Cyberpunk 2077 : le futur chef d’oeuvre de CD Projekt

Parler de chef d’oeuvre paraît un peu prématuré, mais nous connaissons le travail des polonais de CD Projekt. Après avoir œuvré avec brio sur la licence The Witcher, les développeurs ont décidé de s’attaquer à la science-fiction avec leur nouveau titre : Cyberpunk 2077. Un RPG action-aventure aux ambitions démesurées, qui puisent ses inspirations du côté des Deus Ex, de Bioshock, de Blade Runner ou encore de WestWorld. L’attente se fait de plus en plus longue.

Doom Eternal : le retour du roi du fast-FPS

Après un retour aux sources salué par la critique et les joueurs en 2016, les développeurs de chez id Software ont annoncé le grand retour du doomguy dans Doom Eternal. Au programme, toujours plus de démons infernaux à trucider, des armes à la pelle, des larmes, des tripes et du sang. En bonus, un mode multijoueur asymétrique qui verra s’affronter 4 joueurs. Trois contrôleront des créatures des enfers, tandis que le joueur seul incarnera le Doomguy et devra survivre aux assauts des autres joueurs.

Halo Infinite : la série phare de Microsoft accompagnera la Xbox Series X

Plus besoin de présenter Halo, la série phare de Microsoft et de Bungie, aujourd’hui dans les mains des développeurs de 343 Industries. Après 5 longues années d’absence (Halo Guardians, le dernier épisode canonique, est sorti en 2015), le Master Chief revient pour accompagner le lancement de la nouvelle console de salon de Microsoft : la Xbox Series X. Une nouvelle menace venue d’ailleurs, le retour du héros emblématique, et un moteur graphique flambant neuf, le Slipspace Engine, font de ce Halo Infinite l’un de jeux les plus attendus par les joueurs Xbox.

Gears Tactics : les Gears se mettent enfin à la stratégie

Exit la vue à la troisième personne et les découpages à la tronçonneuses, l’univers Gears Of War va se décliner en jeu de stratégie en 2020 avec Gears Tactics. Dans ce STR en temps réel, les joueurs pourront découvrir les origines des locustes et le déclin de l’humanité sur la planète Sera. L’histoire du titre se déroule en effet 12 ans avant les événements du premier Gears Of War. Plus que le scénario, nous attendons de voir ce que nous réserve le gameplay de ce titre prometteur, qui rappelle fortement ce qu’avait pu faire la licence Halo, avec les jeux de stratégie Halo Wars.

Ori and The Will Of The Wisps : découvrez le destin d’Ori

La suite directe de l’un des plus beaux et des meilleurs jeux de plateforme de ces dernières années. On retrouve la beauté du monde d’Ori et le travail d’orfèvres des développeurs talentueux de Moon Studios. On espère une aventure peut-être un plus longue que celle de son aîné, mais tout aussi intense et poétique. Si vous n’avez pas fait le premier, foncez !

Voilà pour notre classement personnel mais parmi cette liste nous pouvions également citer :

12 Minutes

Age Of Empire III Remastered

BattleToads

Bleeding Edge

CrossFire X

CupHead : The Delicious Last Course

Drake Hollow

Kingdom Hearts III – Re:Mind

Last Stop

Marvel’s Avengers

Microsoft’s Flight Simulator

Minecraft Dungeons

Minecraft Earth

Psychonauts 2

Rust

Tell me Why

The Artful Escape

Vampire The Masquerade : Bloodlines 2

Wasteland 3

West of Dead

Et vous quels sont les jeux que vous attendez le plus en 2020 ? Dites le nous dans les commentaires !