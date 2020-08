Alors que la sortie de la PS5 arrive à grands pas, Sony fait le point sur les différents accessoires et périphériques PS4 qui seront compatibles avec sa future console de salon. Possesseurs de PS4, rassurez-vous, vous n’aurez pas à revendre tous vos équipements. Ouf.

Tandis que certains joueurs ont découvert les premiers prix potentiels de la PS5 et de la Xbox Series X sur le site de Carrefour ce matin, d’autres ont soulevé une question pertinente sur le Playstation Blog : qu’en sera-t-il de nos accessoires et périphériques PS4 sur la PS5 ? L’interrogation est légitime. Après 7 ans passés sur PS4, les joueurs s’inquiètent de devoir mettre au placard leurs manettes, leur casque gaming, leur volant ou encore leur stick arcade.

En premier lieu, Sony est revenu sur le cas de la DualShock 4, la bonne vieille manette de la PS4. « Nous pensons que les jeux PS5 doivent exploiter au mieux les nouvelles capacités et fonctionnalités dont nous dotons cette plateforme, notamment les fonctionnalités de la manette sans fil DualSense », précise la firme nippone sur le Playstation Blog.

Vous l’aurez compris, il sera donc impossible de jouer à Horizon Forbidden West, Resident Evil Village ou encore Gran Turismo avec votre DualShock 4 adorée. Néanmoins, les joueurs pourront utiliser leur ancienne manette sur les jeux PS4 rétrocompatibles. Pour ce qui de la réalité virtuelle, les possesseurs de PS VR seront ravis d’apprendre que le casque sera compatible avec la PS5.

Il sera de même pour la Playstation Camera, impérative pour jouer avec les titres PS4 VR rétrocompatibles. Sony précise qu’un adaptateur sera fourni gratuitement à tous les utilisateurs de PS VR. Le constructeur communiquera les détails de son attribution plus tard.

À lire également : PS5 – le PSVR 2 pourrait détecter la position des doigts

Liste des accessoires et périphériques PS4 compatibles

Venons-en à la liste des périphériques et accessoires PS4 compatibles avec la PS5 :

Les périphériques spéciaux sous licence officielle Sony comme les différents volants de course, les sticks arcade et les joysticks fonctionneront avec les jeux PS5 et PS4 rétrocompatibles

sous licence officielle Sony comme les différents volants de course, les sticks arcade et les joysticks fonctionneront avec les jeux PS5 et PS4 rétrocompatibles Les casques sans fil Platinum et Gold , ainsi que les casques tiers filaires ou sans fil via une connexion USB fonctionneront sur PS5. Notez que l’application compagnon du casque-micro, en revanche, ne sera prise en charge sur la future console de Sony

, ainsi que les casques tiers filaires ou sans fil via une connexion USB fonctionneront sur PS5. Notez que l’application compagnon du casque-micro, en revanche, ne sera prise en charge sur la future console de Sony La DualShock 4 , ainsi que toutes les autres manettes tierces sous licence officielle Playstation fonctionneront sur les jeux PS4 rétrocompatibles uniquement

, ainsi que toutes les autres manettes tierces sous licence officielle Playstation fonctionneront sur les jeux PS4 rétrocompatibles uniquement Les PS Move et la manette de visée Playstation VR fonctionneront avec les jeux PS VR PS4 rétrocompatible.

Attention, tous les accessoires/périphériques tiers sous licence officielle ne seront pas forcément tous compatibles avec la PS5. On pense par exemple aux différents combo clavier-souris dédiés à la PS4. Selon votre appareil, Sony vous invite à vous renseigner directement auprès du fabricant pour confirmation ou non d’une éventuelle compatibilité avec la PS5 et les jeux concernés.

Pour rappel, Sony a également fait le point sur le casque 3D, la caméra HD, la télécommande et tous les autres accessoires officiels dédiés à la PS5.

Source : Sony