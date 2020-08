PS5 et Xbox Series X : Carrefour dévoile le prix des deux consoles et des accessoires

Les prix de la PS5 et de la Xbox Series X ont fuité ce week-end sur le site de Carrefour. La grande surface a mis en ligne des pages de précommande affichant non seulement le prix des deux consoles, mais aussi ceux des accessoires de la PlayStation 5.

On sait déjà pratiquement tout de la PS5 et de la Xbox Series X, mais les prix restent l’une des rares informations qui n’ont pas encore été officialisées. Le site de Carrefour vient de les dévoiler, par erreur ? Quoi qu’il en soit, c’est une information de taille pour toute la communauté des joueurs. Une page de précommande mise en ligne un peu trop tôt lève le voile sur le prix des deux consoles, mais aussi ceux des accessoires de la PlayStation 5.

La Xbox Series X coûterait 100 € de moins que la PS5

La console de Sony s’affiche au tarif de 499 € pour la version standard et de 399 € pour la PS5 Digital Edition. La Xbox Series X quant à elle proposée au prix de 399 €. Microsoft a donc bien retenu la leçon du passé et compte tenir sa promesse de frapper un grand coup sur le terrain des prix. Comme l’annonçait une rumeur il y a quelques semaines, la Xbox Series X serait bien vendue 100 € de moins que la PS5 et au même prix que la version de la console de Sony dépourvue de lecteur physique.

Venons-en aux accessoires de la PS5. Le casque-micro sans fil PULSE 3D, la Caméra HD et la télécommande multimédia annoncées pour accompagner la console sont toutes affichées au tarif de 49,90 €. Idem pour la nouvelle manette DualSense. Évidemment, il est impossible qu’elles soient toutes proposées à ce prix. Une information à prendre donc avec des pincettes. Mais il semble que le prix des accessoires a été mis en place pour servir de placeholders (des informations affichées à titre indicatif en attendant la vraie fiche du produit).

Des dates pour les précommandes

L’autre information à retenir des pages de précommande sur Carrefour, c’est la date de clôture des précommandes : elle est fixée au 3 octobre 2020 pour la PS5 et au 13 septembre 2020 pour la Xbox Series X. Cela semble peu probable sachant que les deux consoles sont attendues en novembre au plus tôt. Il pourrait s’agir là aussi d’une information purement indicative alors que les pages sont est cours de développement.

Carrefour a depuis modifié le contenu de ses pages pour faire disparaître ces informations. Trop tard, des captures circulent déjà sur le web. Si le tarif des accessoires et les dates de réservation laissent penser qu’il s’agit de simples placeholdes, le prix de la PS5 et celui de la Xbox Series X sont en accord avec les précédentes fuites. La vraie information ne devrait plus tarder à venir.