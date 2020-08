PS5 : Sony pourrait lancer une version « Pro » ultra-puissante avec deux GPU

Un nouveau brevet Sony détaille plusieurs évolutions possibles de la PS5, notamment le lancement d’une PlayStation 5 Pro ultra-puissante avec deux GPU, SoC et/ou cloud gaming.

Sony semble déjà en train de travailler sur une évolution encore plus puissante de la PS5 – ce qui pourrait déboucher sur le lancement d’une PlayStation 5 Pro ou d’une console dématérialisée dans le cloud. Bien sûr à ce stade on parle d’un brevet qui semble explorer plusieurs possibilités – sans garantie que toutes finissent par se matérialiser. Pour autant, comme Sony a déjà lancé des modèles Pro par le passé, la perspective d’une console plus puissante reste sur la table.

Sony imagine une console avec plusieurs GPU dans un brevet

Dans son document, en effet, Sony explore plusieurs types d’architectures multi-processeurs. Le brevet appuie longuement sur les bénéfices apportés par plusieurs GPU et comment les relier entre eux. Le dépôt parle d’un modèle standard avec un seul GPU (vraisemblablement la PS5 de base) et un modèle plus puissant, à venir, avec deux GPU. Le brevet évoque également la possibilité d’une console avec un ou plusieurs GPU qui pourrait avoir accès à des GPU supplémentaires, via le cloud.

Un fonctionnement qui rappelle beaucoup le service PlayStation Now. Mais pour améliorer le rendu, le brevet propose de rendre en parallèle des parties dédiées du dataset pour chaque GPU – de quoi réduire les artefacts et autres problèmes liés à l’utilisation de GPU multiples. Le document évoque aussi la possibilité de mettre les deux GPU sur le même die pour partager le même contrôleur mémoire et la même RAM.

La dernière possibilité évoquée par le brevet, c’est d’utiliser deux SoC avec leur propre CPU et GPU sur le même die, avec une technologie NUMA qui permet d’accéder plus vite aux données sur RAM. Vers la fin du brevet, on comprend, outre ces questions, que Sony ne sait pas encore si ces GPU ou SoC supplémentaires seront vraiment intégrés dans une future PS5 Pro, ou si ces cœurs seront simplement disponibles via le cloud. Avec alors la perspective de pouvoir utiliser un tel service sur des consoles plus anciennes.

Cela pourrait rendre l’accès à cette puissance accrue plus économique tout en réglant la question de la dissipation de chaleur, plus facile à gérer dans un datacenter que dans une console grand public (trop) puissante. On peut en effet lire dans le document : « un utilisateur peut se voir allouer plus de die (et donc plus de APU) sur un serveur dans le cloud en payant des frais supplémentaires, avec un seul die alloué à ceux qui paient moins ».

Source : Tweaktown