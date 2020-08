PS5 : Sony confirme un State of Play le 6 août à 22h

Sony confirme la tenue d’un nouveau State Of Play le 6 août 2020. Cette conférence retransmise en ligne sera dédiée cette fois-ci aux jeux PS4 et PS5 des développeurs tiers, comme Ubisoft, EA ou encore Take-Two. Le constructeur précise bien qu’aucune information liée à la console, à ses accessoires, sa date de sortie ou encore ses exclusivités ne sera communiquée pendant l’évènement.

Il y a quelques semaines, l’analyste italien Roberto Serrano annonçait sur Twitter la tenue le 6 août d’un nouveau State of Play. L’informateur avait vu juste, puisque Sony vient de confirmer la nouvelle via un communiqué officiel. Le constructeur invite donc les joueurs le 6 août 2020 pour assister à un State of Play inédit cette fois-ci dédié aux jeux PS4 et PS5 des développeurs tiers.

Attention tout de même, l’entreprise nippone insiste bien sur le fait que cette conférence sera centrée avant toute chose sur « les jeux d’éditeurs tiers qui débarquent sur PS4 et PS VR ». Seule une poignée de jeux PS5 sera au programme, parmi des titres d’ores et déjà dévoilés lors de la présentation de la PS5 le 11 juin dernier. Ainsi, on devrait retrouver GodFall, Little Devil Inside, Stay, Returnal, Solar Ash, Ghostwire Tokyo ou encore le somptueux Kena : Bridge of Spirits.

À lire également : PS5 – la console pourrait améliorer l’image comme le DLSS de Nvidia, avec beaucoup d’IA

Nouveau #StateofPlay le jeudi 6 août à 22h avec au programme :

• Focus sur des jeux PS4 & PS VR à venir

• Quelques nouvelles sur des jeux éditeurs tiers & indépendants annoncés en juin dans l'émission PS5

• Pas de grosses annonces #PS5 ! Plus d'infos : https://t.co/LFoV0Rd8wO pic.twitter.com/a3PF0076mJ — PlayStation France (@PlayStationFR) August 3, 2020

L’évènement devrait durer une quarantaine de minutes et le rendez-vous est donc fixé au 6 août dès 22 heures sur les chaînes YouTube et Twitch officielles du constructeur. Pour rappel, Sony vient également de faire le point sur les accessoires et périphériques PS4 compatibles avec la PS5.

La firme japonaise a confirmé que la DualShock 4 serait compatible sur PS5, mais uniquement avec les jeux PS4 rétrocompatibles. La grande majorité des accessoires et périphériques sous licence officielle sera prise en charge par la PS5, à l’instar des volants de course, des stick arcades ainsi que les casques gaming.

Source : Sony