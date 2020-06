Horizon Forbidden West a été le dernier jeu présenté lors de la conférence dédiée à la PS5. Un jeu très attendu, puisqu’il s’agit de la suite de Horizon Zero Dawn sorti en 2017. La vidéo d’annonce présente des graphismes à s’en décrocher la mâchoire ainsi qu’un univers fascinant.

C’était une suite très attendue et elle est désormais officielle ! Horizon Forbidden West arrivera sur PS5 à une date encore indéterminée. Il s’agit de la suite d’Horizon Zero Dawn, un jeu sorti en 2017 et qui a connu un immense succès sur PS4.

Toujours développé par le studio Guerrilla Games (aussi derrière les Killzone), Horizon Forbidden West reprendra l’histoire de l’héroïne Aloy là où elle s’était arrêtée. Cette fois, notre héroïne fera route vers la côte ouest des Etats-Unis. Ce ne sera pas une promenade de santé, puisque ceux qui connaissent l’univers savent que le jeu prend place dans un monde postapocalyptique où la civilisation est revenue à l’âge de pierre. Les gros monstres mécaniques seront bien entendu de retour pour vous barrer la route.

Changement d’ambiance

Le premier Horizon prenait place dans un univers mêlant montagnes et désert. Si ces biomes ont l’air d’être toujours au rendez-vous, le jeu nous fera voyager vers un littoral tropical. Il sera toujours sujet d’explorer des cités en ruine, comme le montre la bande-annonce où l’on voit un Golden Gate pas au top de sa forme.

On espère que cette suite corrigera les défauts du premier, comme une grande répétitive ou encore trop de contenu inutile qui en venait à écœurer le joueur. Dans tous les cas, les rares images de gameplay de la bande-annonce laissent présager un titre magnifique, aussi bien au niveau de sa direction artistique que de ses graphismes.

Horizon Fordidden West sera une exclusivité PS5 et n’a pas encore de date de sortie. Nul doute que le développeur présentera plus longuement son jeu dans les prochains mois.