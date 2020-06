Resident Evil 8 (Village) sublime la PS5, date de sortie prévue pour 2021

Resident Evil 8 : Village débarquera sur PS5 dans le courant de l’année 2021 ! Sony a en effet profité de la conférence de présentation du 11 juin pour annoncer l’arrivée d’un nouveau jeu signé Capcom. Dans la foulée, la firme japonaise a dévoilé une première vidéo promotionnelle montrant le gameplay du jeu.

Ce 11 juin, Sony a dévoilé la liste des jeux qui débarqueront sur PS5 dans le courant de l’année 2021. Après Spider-Man 2 avec Miles Morales, Gran Turismo 7 et Project Athia notamment, la firme nippone a annoncé la sortie de Resident Evil 8 : Village et diffusé une première bande-annonce ultra prometteuse. Le jeu sortira exclusivement sur Xbox Series X, PS5 et PC.

Sony dévoile une première bande annonce de Resident Evil 8 : Village sur PS5 !

Dans ce nouvel opus de la célèbre franchise, les joueurs pourront incarner Ethan Winters, le héros notamment de l’épisode 4 de Resident Evil. L’agent est visiblement parti en exploration dans un mystérieux village enneigé perdu en Europe. Les décors visibles dans le trailer montrent d’immenses montagnes, des manoirs sinistres et des forêts lugubres.

Sur sa route, il va croiser des créatures très étranges, dont des loups-garous. Comme prévu, la licence délaisse un peu les zombies et les monstres créés en laboratoire pour s’attarder sur les sciences occultes. De ce côté là, on retrouve une ambiance digne de Resident Evil 4, un jeu où Ethan Winters doit sauver la fille du président retenue prisonnière par une secte de moines.

Dans son périple, il retrouvera notamment des personnages déjà connus dans fans, comme Chris Redfield. Comme prévu, un nouveau personnage baptisé Emily sera de la partie. Sans surprise, Capcom opte pour un gameplay à la première personne afin d’immerger au maximum le jour dans l’action. Que pensez-vous de ce premier aperçu de Resident Evil 8 : Village sur PS5 ? On attend votre avis dans les commentaires.