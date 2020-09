PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 : découvrez les jeux qui ont accompagné chaque lancement

La PS1, la PS2, la PS3, la PS4 et la PS5. Cinq générations, cinq consoles, et cinq catalogues de lancement. Alors que la sortie de la Playstation 5 approche doucement, jetons un petit coup d'œil dans le rétroviseur et comparons les line-up de chacune des consoles Sony. En piste !

Les joueurs et joueuses du monde entier s'apprêtent à accueillir le 19 novembre 2020 la PS5 et la PS5 Digital Edition. Les deux machines seront respectivement proposées à 399 € et 499 €. Alors que la date de sortie et le prix sont désormais connus, le constructeur a également dévoilé les jeux qui seront présents au lancement de la PS5. Malheureusement pour les joueurs, l'entreprise nippone nous a habitué à mieux quand on regarde les catalogues de lancement de ses précédentes consoles. Prêt pour un petit retour en 1995 ? C'est parti !

Playstation, l'origine de tout (1995)

En 1995, la majorité des consoles de jeux sont encore au support cartouche. Seulement, une entreprise japonaise appelée Sony révolutionne l'industrie vidéoludique avec la Playstation, la première console à embarquer un lecteur, un système pour sauvegarder nos parties (les fameuses cartes mémoires) et l'avènement de la 3D (et par extension le grand début des cinématiques et des temps de chargement interminables).

Pour accompagner la bête, Sony déploie un line-up de 12 titres, dont 7 sont des exclusivités. À titre de comparaison, le catalogue de la PS5 est composé d'une dizaine de jeux, dont seulement trois sont exclusifs à la console. On y retrouve des licences phares comme Rayman, Ridge Racer ou encore Air Combat.

Bon, il y avait aussi des jeux moins “prestigieux” comme Street Fighter : The Movie, adapté du chef-d'œuvre avec Jean-Claude Van Damne. Néanmoins, ce line-up se voulait varié et touchait tous les publics. Pour rappel, Sony a lancé en 2018 la Playstation Classic, une réédition de sa console mythique.

Jeux au lancement de la PS1 :

Air Combat

Battle Arena Toshinden

ESPN Extreme Games

Kileak : The DNA Imperative

NBA JAM Tournament Edition

Power Serve 3D Tennis

Rayman

Ridge Racer

Street Fighter : The Movie

The Raiden Project

Total Eclipse Turbo

Zero Divide

La Playstation 2, le règne de Sony

Le 24 novembre 2000, Sony lance la très attendue Playstation 2. Pour accompagner sa console, le constructeur se montre particulièrement généreux avec un catalogue de lancement d'une trentaine de titres ! Bien entendu, tout n'était pas d'une qualité folle, mais ce line-up avait le mérite d'être diversifié, entre jeux de course, sports, action et FPS, du RPG, des combats de méchas et du puzzle.

Le nombre d'exclusivités PS2 est plutôt impressionnant : 21 jeux exclusifs sur 29 au lancement. Il faut noter qu'un constructeur n'aura jamais proposé un catalogue de lancement aussi fourni en exclusivités. Ce line-up est bien plus large que ceux de la PS1 et de la Ps5.

Jeux au lancement de la PS2 :

Armored Core 2

DOA2 : Hardcore

Dynasty Warriors 2

ESPN International Track and Field

ESPN X-Games Snowboarding

Eternal Ring

Evergrace

Fantavision

GunGriffon Blaze

Kessen

Madden NFL 2001

Midnight Club

Moto GP

NHL 2001

Orphen

Q-Ball Billiard Master

Ready 2 Rumble Boxing : Round 2

Ridge Racer V

Silent Scope

Smuggler's Run

SSX

Street Fighter EX3

Summoner

Swing Away

Tekken Tag Tournament

TimeSplitters

Unreal Tournament

Wild Wild Racing

X-Squad

La Playstation 3 : l'entrée (un peu chère) dans le Full HD

Mars 2007, Sony lance la Playstation 3. Galvanisé par le succès planétaire de la PS2, le constructeur s'emporte légèrement en proposant sa console au tarif exorbitant de 600 €. Le lancement de la console en France, organisé sur une péniche à Paris, s'est transformé en fiasco total. L'entreprise attendait 3000 personnes à l'évènement, seulement 100 acheteurs se sont déplacés.

Ces débuts compliqués peuvent d'ailleurs s'expliquer par un catalogue de lancement plutôt maigrichon : seulement 14 jeux disponibles à la sortie de la console, soit moins de la moitié que le line-up de la PS2. Les exclusivités ne se bousculent pas au portillon non plus, avec seulement 6 exclusivités. Ce catalogue reste le plus timide déployé par Sony.

Jeux au lancement de la PS3 :

Blast Factor

Call Of Duty 3

Genji : Days of the Blade

Marvel Ultimate Alliance

Madden NLF 07

NBA 2K17

Need for Speed Carbon

Resistance : Fall of Man

Ridge Racer 7

Tiger Woods PGA Tour 07

Tony Hawk's Project 8

Untolds Legends : Dark Kingdom

La Playstation 4 : la réponse fatale à Microsoft

Fin 2013, Microsoft lance sa toute nouvelle Xbox One à 499 € pièce. Quelques jours plus tard, Sony crée la surprise (au plus grand bonheur des joueurs) en lançant la PS4 à 399 €. Pour l'accompagner, Sony prévoit un catalogue de lancement de 25 jeux. Néanmoins, ce line-up était bien loin de motiver les foules.

La faute à la présence écrasante de jeux cross-gen, sortis à la fois sur PS3 et sur PS4 comme Assassin's Creed Black Flag, Call Of Duty : Ghost ou Injustice. Côté exclusivité, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent entre le très oubliable Knack et le très bon Killzone Shadow Fall (6 exclus sur 25).

Jeux au lancement de la PS4 :

Angry Birds Star Wars

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Battlefield 4

Blacklight: Retribution

Call of Duty: Ghosts

Contrast

DC Universe Online

FIFA 14

Flower

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

Just Dance 2014

Killzone Shadow Fall

Knack

LEGO Marvel Super Heroes

Madden NFL 25

NBA 2K14

NBA Live 14

Need for Speed: Rivals

Resogun

Skylanders Swap Force

Sound Shapes

Super Motherload

The PlayRoom (Installed on every PS4)

Trine 2: The Complete Story

Warframe

Playstation 5 : un line-up qui reste encore un peu faible

Comme dit précédemment, la PS5 et la PS5 Digital Edition débarquent donc en France le 19 novembre 2020. Durant un nouveau Playstation Showcase, Sony en a profité pour révéler les dernières informations sur ses consoles, ainsi que sur les jeux présents au lancement. À l'instar du catalogue de lancement de la PS4, celui de la PS5 sera composé majoritairement de jeux cross-gen PS4/PS5 et de rares exclusivités PS5.

On note seulement 6 exclusivités sur une vingtaine de titres prévus au lancement et dans les semaines à venir. Il s'agit d'Astro's Playroom (fourni avec la console), Demon's Soul, Destruction AllStars, Marvel's Spiderman Man : Miles Morales, Sackboy : A Big Adventure et GodFall.

Jeux au lancement de la Playstation 5 :

Astro's Playroom

Demon's Soul

Destruction AllStars

Marvel's Spiderman Man : Miles Morales

Sackboy : A Big Adventure

GodFall

Assassin’s Creed Valhalla

Call of Duty Black Ops : Cold War

Cyberpunk 2077

Destiny 2 : Beyond Light

DIRT 5

FIFA 21

Fortnite

Just Dance 2021

Madden NFL 21

NBA 2K21

Watch Dogs Legion

WRC 9

Yakuza : Like a Dragon

Il faut noter que les propriétaires de PS5 et abonnés au Playstation Plus pourront profiter des jeux compris dans le Playstation Plus Collection. Pour rappel, il s'agit d'une sélection des classiques de la PS4, accessibles sans surcoût à tous les abonnés au Playstation Plus

Source : Kotaku