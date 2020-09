Sony a tenu une conférence virtuelle autour des futurs jeux de la PS5. Au menu, de nombreux titres attendus ou surprenant qui débarqueront sur la console dans les prochains mois. Nous vous avons concocté un résumé des annonces à ne pas rater.

La PlayStation 5 arrive dans quelques semaines et Sony commence à lâcher des tonnes d'infos concernant sa console, et bien entendu ses jeux. C'est à travers une conférence tenue virtuellement le 16 septembre que le constructeur a présenté des nouveaux jeux présents sur sa console. Nous vous avons bien entendu préparé un récap en compilant toutes les annonces de l'événement.

Final Fantasy 16

Il était attendu, le voilà ! Final Fantasy 16 s'est dévolé dans une première vidéo présentant son univers inédit. Le jeu reprendra le système de combat ultra nerveux de FF15 et FF7 Remake et semble se dérouler dans un univers ouvert. La licence revient vers l'heroic fantasy classique, mais adoptant cette fois un ton très sombre. Mais rassurez-vous, les invocations, les chocobos et les mogs seront toujours de la partie. Point important, ce sera une exclu PS5 !

Spider-Man Miles Morales

Celui là, il était déjà connu, mais il se montre cette fois à travers une longue vidéo de gameplay ! Ce stand alone est graphiquement impressionnant, notamment grâce au ray-tracing, et n'a plus rien à voir avec le jeu de base. Les développeurs ont également profité de l'occasion pour nous présenter l'histoire et plusieurs phases de jeu. On peut voir Miles se bastonner avec des méchants, utiliser des compétences inédites et se battre pour sauver des gens sur un pont à travers une séquence qui en met plein les yeux.

Harry Potter Hogwarts Legacy

La saga Harry Potter n'a pas fini de faire parler d'elle. Cette fois, c'est Warner qui présente un jeu AAA se déroulant dans l'univers du sorcier, mais bien avant la naissance du protagoniste à lunettes ! On attend d'en voir plus pour juger, mais on sait déjà qu'on pourra explorer librement Poudlard et découvrir ses mystères.

Call of Duty Black Ops Cold War

Vous ne pensiez pas que vous alliez assister une conférence sans l'habituelle séquence de gameplay du prochain Caloffe ? Une chose est certaine, l'accent sera mis sur le spectacle !

Resident Evil VIII Village

Le huitième épisode de la franchise se montre un peu plus à travers un trailer oppressant. Comme prévu, on quitte les marais du Bayou pour les Alpes. Mais ne vous faites pas d’illusion, vous n’êtes pas tiré d’affaire, loin de là !

Devil May Cry 5 Special Edition

Le titre ultra nerveux de Capcom revient dans une nouvelle édition pensée pour la PS5. C’est beau, c’est violent et ça plaira aux fans de la licence.

Oddworld Soulstorm

Le cinquième volet d’Oddworld se montre dans une première séquence de gameplay. On peut y découvrir des phases de jeu qui signent un retour aux sources avec un design axé autour de la 2D et de l’escorte de Mudokons.

Five Nights at Freddys

Le jeu d’horreur culte sur PC va arriver sur PS5 dans une version 3D ! Préparez-vous à vivre les jumpscares de votre vie.

Demon’s Souls

Remake du premier Souls sorti en 2009, Demon’s Souls 2021 impressionne par ses graphismes et sa gestion de la lumière. Par contre, il va falloir prendre sur soi, puisque le jeu est très difficile.