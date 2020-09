PS5 : Fortnite débarque sur la console au lancement le 19 novembre 2020

Fortnite sera disponible sur PS5 dès le lancement de la console ce 19 novembre 2020. Sony a confirmé la présence du Battle Royale d'Epic Games lors de la conférence Playstation Showcase diffusée ce mercredi 16 septembre.

À défaut d'être présent sur iOS en raison du bras de fer qui oppose Epic à Apple, Fortnite sera bel et bien là sur Playstation 5 dès le 19 novembre 2020, date de sortie tout juste annoncée de la console. Lors du Playstation Showcase diffusé ce mercredi 16 septembre 2020, Sony a confirmé la présence du Battle Royale sur PS5.

Sur fond de Welcome To The Future de Campire feat Shane Eli, le trailer nous laisse apercevoir les améliorations graphiques dont profitera cette version next-gen du roi des free-to-play. On se doute que le titre bénéficiera de la puissance de la PS5 pour offrir une expérience plus fluide. Le support du RayTracing devrait être assuré, comme sur la version Xbox Series X.

On y retrouve également les véhicules, qui ont fait leur apparition en juillet 2020 sur le jeu. Au programme, des nouvelles armes, des emotes, des danses, des skins, en clair toute la formule qui a fait le succès de Fortnite cette fois-ci sur PS5 ! D'après les précédentes annonces des développeurs d'Epic Games, Fortnite changera de moteur graphique en 2021 et migrera sous le moteur maison Unreal Engine 5.

Fortnite sous Unreal Engine 5 en 2021

“Nous lancerons Fortnite, construit avec UE4, sur les consoles de nouvelle génération au lancement, et conformément à notre engagement sur les fonctionnalités de pointe grâce à la production interne, migrerons le jeu vers l'UE5 à la moitié de l'année 2021″, déclarait récemment Epic Games.

Animations, effets de lumière, qualité graphique hors normes, on espère que ce Fortnite 2.0 épatera autant la galerie que la démo pour mettre en avant les capacités de l'Uureal Engine 5. Il y a certes peu de chance que ce soit le cas, puisque cette démo était entièrement dédiée uniquement à la performance graphique.

Sur Fortnite, la console devra gérer l'intelligence artificielle, la gestion du monde ouvert et les fonctionnalités online, des aspects qui consomment évidemment de la ressource. Quoi qu'il en soit, le jeu connaîtra une seconde jeunesse sur PS5. Nous savons d'ores et déjà que la progression sera cross-plateforme, c'est-à-dire que vous pourrez retrouver vos armes, skins et objets en migrant de la PS4/Xbox One vers la PS5/Xbox Series X.

Source : Sony