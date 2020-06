Cyberpunk 2077 : les versions PS5 et Xbox Series X auront le droit à une mise à jour

Cyberpunk 2077 vient tout juste d’être officiellement repoussé. Nombreux ont vu dans ce report le signe d’un lancement simultané du titre sur toutes les générations de consoles. CD Projekt Red a tenu à clarifier la situation hier, lors d’une conférence téléphonique auprès des investisseurs.

CD Projekt Red a déçu de nombreux joueurs à travers le monde ce jeudi 18 juin en annonçant un nouveau report de Cyberpunk 2077. Initialement, le RPG en monde ouvert devait sortie le 17 septembre. Dans un long communiqué publié hier sur Twitter, les développeurs ont fait savoir qu’ils avaient encore besoin de temps pour corriger les bugs, équilibrer les mécaniques de gameplay, en bref s’assurer que tout soit parfait.

De fait, Cyberpunk 2077 sera lancé le 19 novembre 2020. Parmi les joueurs et la presse spécialisée, nombreux ont vu en ce report comme un signe annonciateur de l’arrivée en simultanée du jeu sur PS4 et Xbox One, mais également sur PS5 et Xbox Series X. Après l’officialisation du report, le studio polonais a tenu à clarifier la situation auprès de ses investisseurs, lors d’une conférence téléphonique.

Une mise à jour « massive » en 2021

« Nous disposons d’améliorations hardware pour les jeux actuels sur les deux machines, aussi avec un peu d’ingénierie, ils seront jouables d’office sur l’une comme sur l’autre. Voilà pourquoi nous y voyons davantage une opportunité, car nous pourrons cibler les possesseurs de machines actuelles et de consoles nouvelle génération », a expliqué Adam Kicinski, le président de CD Projekt Red.

En d’autres termes, Cyberpunk 2077 sera effectivement disponible au lancement sur tous les supports, old-gen et next-gen. Le studio a d’ores et déjà annoncé que les moutures PS5 et Xbox Series X bénéficieront d’optimisations mineures au lancement. En effet, il faudra patienter un peu pour avoir une version de Cyberpunk 2077 qui profite réellement de toutes les capacités de la PS5 et Xbox Series X.

CD Projekt Red déploiera en 2021 « une mise à jour massive », accessible gratuitement pour tous les possesseurs des versions PS4 et Xbox One désireux de passer sur consoles next-gen. Nous savons que Cyberpunk 2077 fait partie des titres compatibles avec le Smart Delivery de la Xbox Series X, mais cette déclaration laisse donc penser qu’il y aura un système similaire sur la PS5.

Source : CD Projekt Red