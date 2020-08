PS4 : Sony se félicite et annonce avoir écoulé 112 millions d’exemplaires dans le monde

La PS4 reste un succès commercial majeur pour Sony. Le constructeur nippon vient de faire le point sur les ventes de sa console de salon, qui viennent de dépasser les 112 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. De quoi aborder l’arrivée de la PS5 sereinement.

La PS4 a fait les beaux jours de Sony depuis son lancement en 2013, et elle continue toujours à les faire. En effet, le constructeur vient de publier ce mardi 4 août le résultat des ventes de la division Playstation. Sans surprise, la PS4 a creusé davantage son avance avec la concurrence. Les ventes mondiales de la console signée Sony atteignent désormais les 112,3 millions d’exemplaires écoulés. Ces chiffres doivent rassurer Sony alors que la sortie de la PS5 arrive à grands pas.

À titre de comparaison, Microsoft se trouve encore loin derrière, avec près de 48,3 millions d’Xbox One vendues depuis sa sortie en 2013 (tous modèles confondus). Sans rentrer dans les détails, Sony assure que les deux dernières exclusivités de la PS4, à savoir The Last of Us Part 2 et Ghost of Tsushima, ne sont pas étrangers à ce succès.

Le titre de Naughty Dog a pulvérisé le record détenu par Spiderman seulement 3 jours après sa sortie, en dépassant la barre des 4 millions d’exemplaires vendus. Ghost of Tsushima n’a pas réussi à faire mieux, mais le jeu d’action-aventure de Sucker Punch a tout de même atteint les 2,4 millions de copies écoulées, 72 heures après son lancement.

Un Playstation Plus devenu incontournable

S’agissant du Playstation Plus, Sony affirme que le service dédié au multijoueur compte désormais près de 45 millions d’abonnés. Si l’on compare ces chiffres à celui du nombre de PS4 vendues, il est étonnant de voir qu’une majorité des joueurs ne sont pas abonnés au PS Plus, et donc ne joue pas en multijoueur. Pour rappel, l’abonnement au PS Plus est nécessaire pour jouer en ligne, exception faite pour les free-to-play comme Apex Legends, Fortnite ou encore HyperScape, le futur Battle Royale d’Ubisoft.

Pour conclure, Sony nous informe que 74% des jeux vendus entre le 1er avril et le 30 juin 2020 sont au format numérique. Ces résultats confirment une fois encore que la part des ventes des jeux dématérialisés est toujours plus importante que celle des jeux physiques. Pour rappel, Sony a récemment déclaré que plus d’un jeu PS4 sur deux est vendu en format numérique (51%).

