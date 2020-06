FIFA 2021 : Des améliorations sur les versions PS5 et Xbox Series X, pas sur PC

La version PC de FIFA 2021 ne profitera pas des ajouts apportés sur les moutures PS5 et Xbox Series X. Les joueurs PC devront se contenter d’une version identique à celle sur PS4 et Xbox One. De quoi provoquer la grogne et l’incompréhension des fans de la licence sur PC.

Peu de temps après la présentation officielle de la PS5 de Sony, ce fut au tour d’EA d’occuper la scène médiatique lors du EA Play Live. Via cette conférence, l’éditeur américain a révélé ses titres à venir sur les actuelles et prochaines générations de console. Sans surprise, le mastodonte FIFA 21 faisait partie du lot. La simulation de foot profitera ainsi de la puissance de la Xbox Series X et de la PS5, avec « des temps de chargement ultra rapides », « un nouveau système d’éclairage différé » et « une meilleure définition du physique des joueurs ».

EA a également mis l’accent sur une nouvelle technologie d’animation, pour des mouvements plus réalistes, et une IA retravaillée, pour « des comportements qui rendent les joueurs plus humains que jamais ». En outre, les joueurs PS5 bénéficieront du retour haptique de la DualSense, la nouvelle manette de Sony. Si l’on pouvait s’attendre à ce que toutes ces améliorations graphiques soient présentes sur la version PC, il n’en est finalement rien.

Priorité aux versions next-gen

En effet, l’éditeur reproduit donc le même schéma qu’avec FIFA 14 en 2013. Les PS4 et Xbox One venaient de faire leur entrée sur le marché, et à l’époque EA avait choisi de privilégier les versions new-gen au profit des moutures PC, PS3 et Xbox 360. Concernant les joueurs Switch, il faudra se contenter d’une simple « Édition essentielle », une appellation habile pour décrire une version totalement dénuée de nouveautés de gameplay ou d’innovations graphiques. Seuls les effectifs et les maillots seront mis à jour.

Pour rappel, FIFA 2021 profitera du Dual Entitlement mis en place par EA. Ce dispositif permettra aux joueurs qui ont acheté le titre sur PS4 ou Xbox One de migrer gratuitement vers les versions PS5 et Xbox Series X. Notez que ce système ne fonctionnera que si vous optez pour les PS5 et Xbox Series X dotées d’un lecteur Blu-Ray, et non pour la PS5 Digital Edition ou la Xbox Series S.

Source : EA