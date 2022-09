Promotions sur les TV pendant les French Days : retrouvez les meilleures offres

C’est déjà l’avant dernier jour des French Days qui se terminent le 26 septembre 2022 à minuit. Dans cet article, nous avons regroupé les meilleures offres de télévisions en soldes. Si vous voulez passer sur un plus grand écran pour regarder la prochaine coupe du monde de Football ou si vous voulez une Smart TV pour pouvoir accéder facilement à vos plateformes de streaming favorites, n’hésitez pas à regarder de près ces différentes promotions pour trouver votre bonheur.

L’achat d’un téléviseur n’est jamais anodin. Il s’agit d’un investissement important que vous allez utiliser pendant plusieurs années. Il est donc très important de ne pas se tromper de modèle et de choisir la TV qui répondra au mieux à vos attentes.

Est-ce que vous souhaitez le plus grand écran possible pour améliorer le sentiment d’immersion ? Est-ce que vous voulez une dalle OLED dernière génération pour regarder un film dans les meilleures conditions ? Est-ce qu’elle est compatible avec votre console dernière génération pour profiter au maximum de ses capacités ?

En fonction de vos envies, il existe des modèles très différents les uns des autres. Il est donc important de regarder les différentes caractéristiques pour faire un choix éclairé. Bien évidemment, le rapport qualité prix est aussi un élément important à prendre en compte. Pendant les French Days, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des modèles premium.

French Days : récapitulatif des meilleures offres TV

Le choix d’une TV se fait évidemment sur sa taille et son prix mais il existe d’autres caractéristiques propres à chaque modèle et à chaque marque qu’il faut prendre en compte pour faire le meilleur choix possible.

Si vous souhaitez pouvoir accéder directement aux contenus des différentes plateformes de streaming, vous aurez besoin d’une Smart TV. Certaines TV fonctionnent avec Android TV et d’autres modèles tournent avec des systèmes de Smart TV maison.

La technologie de la dalle est aussi très importante pour la qualité de l’image, notamment le contraste, la luminosité ou le rendu des couleurs. Vous avez actuellement le choix principalement entre la technologie LED (la plus répandue), OLED (qui offre un contraste profond) et QLED (qui permet une excellente luminosité).

Enfin, la connectique et les différentes technologies tel que le VRR, ALLM, eARC, G-Sync et FreeSync sont importants pour les gamers qui souhaitent y brancher une console dernière génération.

Cette liste de bons plans est non exhaustive. Il existe d’autres offres intéressantes sur les TV et l’ensemble des produits high-tech pendant les French Days. Vous pouvez par exemple retrouver les offres en fonction de la marque, comme les produits Apple ou en fonction du site marchand : Amazon, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce ou encore Fnac Darty.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’ENSEMBLE DES OFFRES DES FRENCH DAYS

