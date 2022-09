French Days Rue du Commerce 2022 : les meilleurs bons plans sont ici

Rue du Commerce participe aux French Days de l'automne 2022. De nombreux produits sont en promotion durant les quatre jours de l'événement. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres high-tech à saisir dès maintenant.

Après notre sélection des meilleurs bons plans Amazon, Boulanger, Cdiscount ou encore Fnac Darty, nous vous listons ici le top des promos des French Days sur Rue du Commerce. Jusqu'au lundi 26 septembre 2022, l'e-commerçant offre des réductions sur plusieurs produits high-tech.

Les meilleurs bons plans high-tech French Days 2022 chez Rue du Commerce

La tendance des offres French Days sur Rue du Commerce

Voilà les meilleures offres que nous avons dénichées pour vous sur Rue du Commerce dans le cadre des French Days de l'automne 2022. Vous avez notamment des packs de lampes connectées Philips Hue pour un éclairage intelligent chez vous. Des lampes d'ambiance colorée qui se contrôlent à distance depuis votre smartphone ou à la voix grâce à l'assistant Alexa.

Si vous recherchez un SSD pour votre PC ou pour votre console PS5, le Spatium M480 qui est un modèle PCIe 4.0 est parfait pour vous. Il délivre des vitesses de lecture et d'écriture de 7000 Mo/s et 5500 Mo/s respectivement. Des spécifications conformes aux exigences de la nouvelle console de Sony. De plus, ce SSD est livré avec son dissipateur thermique. Il est disponible à 129 € pendant les French Days Rue du Commerce.

Les adeptes du ménage sans effort peuvent compter sur l'aspirateur robot Xiaomi Mi Robot Vaccum Mop pour faire le ménage à leur place avec une autonomie moyenne de quasiment 2 heures. Il dispose de trois modes : balai, serpillière et balai-serpillière. Vous pouvez vous l'offrir à 219 € sur Rue du Commerce pour les French Days.

Si vous recherchez un PC portable pas cher, il y a l'Asus Vivobook Pro 14 pouces qui est disponible pour moins de 650 € sur Rue du Commerce. Ce dernier est équipé d'un écran OLED, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H épaulé par 8 Go de RAM ainsi que d'un SSD de 512 Go.

Dans la catégorie de smartphone, il y a le Poco M4 Pro à 229 € à l'occasion des French Days. Ce smartphone offre l'un des meilleurs rapports qualité prix du marché avec son écran AMOLED Full HD+ de 6,43″, sa batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide (33W), ses 256 Go de stockage ou encore son SoC Helio G96.