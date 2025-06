Qui va réaliser le prochain James Bond ? On connaît le nom des candidats et ça promet potentiellement du très lourd

On attend toujours de connaître l'identité du prochain James Bond. En attendant de trouver l'heureux élu, Amazon MGM Studios cherche également celui qui réalisera les nouvelles aventures de l'agent secret britannique. Une liste de candidats circule justement, et autant dire qu'il y a des noms surprenants !

Comme vous le savez sûrement, Daniel Craig a définitivement abandonné le costume de James Bond dans Mourir peut attendre en 2021. Depuis cette date, on attend toujours de connaître l'identité de celui qui reprendra le rôle de l'agent secret britannique le plus célèbre du monde.

Il y a bien eu quelques rumeurs ces dernières années, comme Idriss Elba ou Aaron Taylor-Johnson, mais toujours rien de concret pour l'instant. Entre temps, le contrôle de la licence James Bond a également fini dans les mains d'un géant américain du Web, à savoir Amazon. En effet, la firme de Seattle a officiellement racheté en mars 2022 le mythique studio MGM, pour un montant de 8,5 milliards de dollars.

Mais près de trois années plus tard, il n'y a pas que la mort qui se fait attendre. Toujours pas de nom pour incarner James Bond, mais aussi de réalisateur pour donner naissance aux futures aventures du personnage créé par Ian Fleming. Malgré tout et si l'on en croit de récentes déclarations du très bien informé Jeff Sneider, une liste de candidats potentiels circule actuellement à Hollywood.

Qui pour réaliser le prochain James Bond ? Les premiers noms circulent

Selon lui, ces cinéastes ont d'ores et déjà approché Amazon et la MGM pour prendre le relais et présenter leur vision respective. Et autant dire qu'il y a du beau monde :

Edward Berger

Denis Villeneuve

Edgar Wright

Jonathan Nolan

Paul King

Toujours selon ses informations, Alfonso Cuarón (Les Fils de l'Homme, Gravity) était également pressenti, mais il s'est finalement retiré du projet. Reste que les candidats encore en lisse sont indéniablement prometteurs. Chacun à leur manière, ils pourraient apporter un souffle nouveau à cette saga.

Tous les styles pour la renaissance de 007

Edward Berger, réalisateur de l'excellent A l'Ouest, rien de nouveau (Netflix) et scénariste du film oscarisé Conclave, pourrait bien signer un James Bond sombre et brut de décoffrage. De son côté, Denis Villeneuve a prouvé sa maestria pour produire des thrillers âpres (Sicario, Prisoners, Incendie) et des univers marqués par une direction artistique de haute volée (Blade Runner 2049, Dune Part 1 & 2).

Avec Edgard Wright, le papa de la saga du Cornetto (Shawn of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde) et de Baby Driver, on pourrait bien assister au retour d'un James Bond plus décomplexé, plus déjanté et nerveux. Tout l'inverse de Jonathan Nolan, créateur des séries Westworld et Fallout, qui nous a habitué à des récits très intellectuels, à la narration complexe et avec des personnages à la morale ambigüe.

Vient enfin Paul King, le nom qui détonne le plus à nos yeux. Pour cause, le metteur en scène britannique est très loin de l'univers de l'espionnage, lui qui s'est fait connaître avec les superbes Paddington 1 et 2 et le merveilleux Wonka. Mais dans ses films, il a démontré sa maîtrise pour chorégraphier des scènes d'action, écrire des personnages profonds et donner vie à des univers merveilleux. Autant de qualités qu'il pourrait apporter à James Bond.