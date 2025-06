Windows 11 : du nouveau pour la barre des tâches et l’explorateur de fichiers

Microsoft annonce de nombreuses nouveautés à venir pour Windows 11. Elles sont déjà disponibles pour les membres Insider, et le seront sans doute dans quelques jours pour tous les autres utilisateurs. Voici donc ce qui nous attend avec cette mise à jour.

Microsoft vient de publier la build 26100.4482 (mise à jour KB5060829) pour les Insiders dans le canal Release Preview sur Windows 11 version 24H2. Le canal Release Preview est la toute dernière étape avant le lancement de fonctionnalités sur la version stable de Windows 11. Il est même plus avancé que le canal bêta. On peut donc s'attendre à ce que la plupart, voire l'intégralité, des nouveautés apportées par cette mise à jour, soient rendues disponibles à l'ensemble des utilisateurs dès le mois prochain, probablement avec le Patch Tuesday programmé pour le 8 juillet.

Une barre des tâches plus personnalisée et adaptative

Pour commencer, l'éditeur annonce plusieurs changements au niveau de la barre des tâches et de la barre d'état système (l'espace à droite de la barre des tâches, par défaut). “La barre des tâches redimensionne désormais les icônes pour accueillir davantage d'applications lorsque l'espace est limité, ce qui permet de garder toutes les icônes visibles et facilement accessibles”, apprend-on. L'utilisateur peut ajuster l'affichage des icônes dans les Paramètres en choisissant parmi ces options :

Réduire la taille des icônes uniquement lorsque la barre des tâches est pleine (par défaut).

uniquement lorsque la barre des tâches est pleine (par défaut). Conserver les icônes à leur taille d'origine en permanence en sélectionnant « Jamais » ou utiliser des icônes plus petites en permanence en sélectionnant « Toujours ».

Pour modifier ce paramètre, il suffit de faire un clic droit sur une zone vide de la barre des tâches, de sélectionner « Paramètres de la barre des tâches », de développer la section « Comportements de la barre des tâches » et de choisir l'option vers laquelle va votre préférence dans « Afficher les boutons plus petits de la barre des tâches ».

Par ailleurs, l'indicateur (pilule) sous les applications de la barre des tâches a été ajusté pour le rendre plus large et plus visible. Il sert notamment à indiquer si une app est ouverte en arrière-plan.

Un Explorateur de fichiers plus performant

Microsoft présente aussi un Explorateur de fichiers optimisé, avec des performances qui ont été améliorées lors de l'extraction de fichiers d'archives. “Cela sera particulièrement utile dans le cas du copier-coller d'un grand nombre de fichiers à partir d'archives volumineuses 7z ou .rar”, précisent les développeurs.

La fonction de partage Windows obtient aussi quelques attentions. Lorsque l'on partage des liens ou du contenu web via la fenêtre dédiée, un aperçu visuel de ce contenu s'affiche désormais. Toujours dans la fenêtre de partage Windows, vous pouvez sélectionner un niveau de compression (qualité élevée, moyenne ou faible) lors de l'édition et du partage d'images, au lieu d'une échelle de 0 à 100.

Une nouvelle expérience de migration de PC à PC voit le jour avec cette version. “Vous verrez la page d'accueil et de jumelage dans l'application Sauvegarde Windows, vous offrant un premier aperçu de ce qui vous attend. Dans l'expérience complète, vous pourrez transférer vos fichiers et paramètres de votre ancien PC vers le nouveau pendant l'installation”, explique Microsoft. De plus, une assistance durant l'installation sera disponible dans une prochaine mise à jour, sans détails sur la période de disponibilité visée.

Windows 11 n'oublie pas l'accessibilité

Le Narrateur, un outil de lecture d'écran, va désormais expliquer ses nouvelles fonctionnalités et changements aux utilisateurs pour qu'ils ne soient pas perdus après une mise à jour. Une option de Rideau d'écran est aussi intégrée pour empêcher des tiers de voir ce que vous êtes en train de consulter, particulièrement dans les lieux publics. Le raccourci clavier Verr. Maj + Ctrl + C permet d'activer et désactiver le Rideau d'écran.

Comme tout bon gros patch, celui-ci vient avec son lot de correctifs et optimisations. Cette version va “améliorer l'expérience utilisateur liée à l'affichage, notamment la réduction du clignotement de l'écran dans certaines transitions de configuration d'affichage et la suppression des réinitialisations d'affichage inutiles qui se produisaient dans certains cas”, indique Microsoft.

En ce qui concerne le fenêtrage, trois bugs ont été résolus :

Lorsque vous appuyez sur ALT + Tab pour quitter un jeu en plein écran, d'autres fenêtres (comme le Terminal Windows) peuvent cesser de répondre

Un problème sous-jacent peut entraîner des changements inattendus de taille et de position de fenêtre après la mise en veille/reprise pour certains appareils.

Explorer.exe peut cesser de fonctionner de manière inattendue lors du déplacement d'une fenêtre si l'accrochage de fenêtre est activé.

Espérons que cette mise à jour ne provoque pas plus de problèmes qu'elle n'en résout. Le patch Windows 11 de juin a provoqué une cascade de bugs.