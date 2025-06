Sony WH-1000XM5 : Boulanger brade le casque à réduction de bruit grâce à cette offre limitée

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont l'intention de se procurer le Sony WH-1000XM5 ! Dans le cadre d'une offre à durée limitée, Boulanger propose le casque à réduction de bruit sous les 297 euros.

Afin de célébrer l'arrivée de la saison estivale et de la fête de la musique, Boulanger a pris la décision de brader l'excellent Sony WH-1000XM5. Jusqu'à ce lundi 23 juin 2025 à 8 heures, le casque à réduction de bruit de la marque japonaise est à 296,10 euros au lieu de 329 euros. La remise de 10 % s'effectue automatiquement au panier, il n'y a aucun coupon de réduction à mentionner. Pour information, l'offre promotionnelle concerne les quatre coloris du casque et est réservée aux membres du Club Boulanger.

Lancé par Sony il y a trois ans, le WH-1000XM5 dispose de l'une des meilleures réductions de bruit du marché (ANC) grâce à la présence de quatre microphones dans chaque oreillette. À propos de l'autonomie, le Sony WH-1000XM5 peut être utilisé au cours d'une durée maximale de 40 heures par l'intermédiaire d'une batterie rechargeable en Lithium-ion. Avec la charge rapide, un temps de chargement de trois minutes en USB-C du casque permet d'avoir une autonomie supplémentaire de 60 minutes.

Concernant les fonctionnalités du casque Sony, on peut essentiellement trouver la pause automatique de la lecture quand l'appareil est retiré des oreilles, la fonction Speak To chat, divers contrôles tactiles, la compatibilité avec les assistants vocaux, le Bluetooth et la technologie HI-Res audio. Enfin, le casque Sony WH-1000XM5 est accompagné d'un étui de transport pliable, d'un câble jack long de 1,2 mètre et d'un câble USB.