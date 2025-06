La Nintendo Switch a droit à une nouvelle mise à jour (20.1.5) : voici tout ce qu’elle change

Une toute nouvelle mise à jour est disponible pour toutes les Nintendo Switch, y compris la Switch 2. La nouvelle version du firmware 20.1.5 prend la suite de la version 20.1.1 lancée un peu plus tôt et qui apportait surtout des patchs résolvant une série de bugs.

Avec la mise à jour majeure 20.0.0 des Nintendo Switch introduisant de nombreuses nouveautés en lien avec l'arrivée de la Nintendo Switch 2, le constructeur de consoles n'a pas chômé et a enchaîné les System Updates. Il faut dire que tout ne s'est pas passé immédiatement comme prévu dans un écosystème de consoles qui s'est complexifié au fil du temps.

Comme à l'accoutumée, le numéro de version précis choisi par la firme est un indicateur majeur des changements à espérer dans la nouvelle version d'un firmware. Le premier numéro (ici 20) indiquant une mise à jour majeure. Suivi d'un incrément intermédiaire (aujourd'hui 20.1) qui indique des changements plus subtils mais non moins importants.

Qu'est-ce qui change avec la version 20.1.5 du logiciel des Nintendo Switch ?

Le dernier numéro, qui fait donc passer en ce moment la version du logiciel système de 20.1.1 à 20.1.5 indique des patches plus subtils en lien avec des corrections de bugs, et autres améliorations de la stabilité système. La raison pour laquelle Nintendo ajoute 4 points par rapport à la dernière version reste inconnue. Il peut s'agir d'un choix arbitraire, tout comme trahir le fait que d'autres versions intermédiaires n'ont pas passé l'épreuve de la phase de test.

La dernière mise à jour mineure du genre réglait surtout des problèmes et inconsistances rencontrées par les joueurs avec la version 20.1.0. Puisque le lancement de jeux était alors impossible sur certaines unités. De ce que l'on sait, la version 20.1.5 qui arrive maintenant applique des correctifs encore plus discrets. Les notes de version sont laconiques et ne mentionnent que la chose suivante :

Améliorations générale de la stabilité système pour améliorer l'expérience utilisateur.

Des internautes ont toutefois trouvé ce que cette mise à jour apporte plus concrètement. En effet, un certain OatmealDome, spécialisé dans le datamining, pense savoir que la version 20.1.5 règle un bug qui empêchait le lancement de certains jeux de la Switch 1 sur la Nintendo Switch 2. Et de conseiller “si vous avez des problèmes avec certains jeux, essayez de nouveau après la mise à jour”.

Vous l'aurez compris son installation est fortement conseillée. Et accompagne une série d'autres mises à jour visant directement certains jeux dont Mario Kart World pour la Switch 2. Elle reste, au demeurant, une formalité. Si votre Nintendo Switch ne vous l'a pas déjà proposée automatiquement, il suffit de suivre les étapes suivantes pour l'installer.

Rendez-vous dans les Paramètres système et sélectionnez Mise à jour. C'est tout. Assurez-vous simplement de disposer d'une connexion internet stable pendant tout le processus d'installation pour éviter tout problème durant la mise à jour.