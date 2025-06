Les iPhone auront probablement cette nouvelle sonnerie “culte” par défaut

Une sonnerie inédite apparaît dans les dernières bêta de iOS 26 et macOS Tahoe. Une nouveauté assez rare pour être signalée, et qui pourrait bien indiquer que les iPhone sont sur le point d'avoir droit à une nouvelle sonnerie par défaut.

Les iPhone sont, au-delà d'être des smartphones, un empilement de codes propres au produit depuis le lancement du premier modèle en 2007. Apple est généralement très prudent et timide dès qu'il s'agit de faire évoluer l'expérience utilisateur. Et c'est pourquoi la sonnerie par défaut des iPhone, en particulier, très identifiable, est restée en près de 20 ans identique sur tous les appareils.

Mais un vent de changement souffle sur la gamme avec l'arrivée de la version 26 des systèmes d'exploitation de la firme. Et celui des iPhone, iOS 26 (encore en bêta), donne déjà pas mal d'indications sur la suite. On a en effet ce nouveau design transparent de l'interface, Liquid Glass – qui semble être une sorte de teaser d'un produit VR à venir (peut-être des lunettes de réalité mixtes, enfin légères).

On prête aussi à Apple le développement d'un iPhone tout en verre sans le moindre bouton. À côté d'autres produits inédits, dont un modèle à écran pliable. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une toute nouvelle sonnerie qui apparaît dans les dernières betas. Celle-ci s'appelle Reflections, et plusieurs comptes sur 𝕏 la reprennent déjà ce qui permet d'entendre en avance une petite boucle musicale qu'on a de grande chances de voir s'installer dans le paysage.

