Marshall Kilburn III : la dernière enceinte portable avec 50 h d’autonomie est à prix réduit

Un mois après son lancement, la Marshall Kilburn III est en promotion. Au cours du premier week-end de la saison estivale, la dernière enceinte portable de la marque américaine, incluant 50 heures d'autonomie, bénéficie d'une remise non négligeable de 10 % sur le site Boulanger.

À la veille de la fête de la musique en France, Boulanger met en avant une sélection de produits high-tech venant de l'univers du son. Après le casque Sony WH-1000XM5 moins cher, c'est au tour de la dernière enceinte portable signée Marshall de faire l'objet d'une offre promotionnelle.

Affichée au prix conseillé de 349,99 euros, la Marshall Kilburn III proposée dans un coloris noir est au tarif réduit de 314,99 euros. Les 35 euros de réduction sont obtenus lorsque le produit est ajouté au panier. Pour information, l'offre promotionnelle prend fin le lundi 23 juin 2025 à 8 heures et seuls les clients du Club Boulanger peuvent bénéficier de la remise de 10 %.

Commercialisée en France à la fin du mois de mai 2025, la Kilburn 3 de Marshall est une enceinte sans fil stéréo qui dispose d'un son à 360 degrés (doté de la technologie True Stereophonic) et d'une puissance totale de 50 Watts.

On peut aussi trouver une conception Bass Reflex, les réglages des basses et des aigus, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une entrée audio Jack de 3.5 mm, une résistance à l'eau et la poussière grâce à la norme IP54, une batterie Li-ion rechargeable et une grosse autonomie de 50 heures. Pour terminer, la Marshall Kilburn 3 mesure 27.3 x 16.9 x 15 cm et affiche un poids de 2,8 kilos.