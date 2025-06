Galaxy S25 Edge : grosse remise et une Galaxy Watch 7 offerte par Samsung

En ce moment, Samsung propose une série de réductions sur le Galaxy S25 Edge 512 Go, avec la montre connectée Galaxy Watch 7 offerte en bonus. On vous dit comment en profiter.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Malgré une fiche technique en constante évolution, cela fait plusieurs années que les Galaxy de la série S se succèdent, mais présentent peu ou prou le même design. Cette année, la marque coréenne nous propose une belle alternative avec le Galaxy S25 Egde, présenté en début d'année et disponible à l'achat depuis la mi-mai 2025.

Ce modèle se démarque par son design ulta-fin et son poids plume. Le S25 Edge est tout bonnement le smartphone le plus fin jamais conçu par Samsung.

Galaxy S25 Edge en promo : une belle chute de prix, avec des cadeaux en bonus

Le Galaxy S25 Edge est proposé en deux versions de stockage : 256 Go et 512 Go. En ce moment, il est totalement inutile d'acheter la première, puisque la version de 512 Go est proposée au même prix grâce à l'offre « deux fois plus de stockage pour le même prix » que propose Samsung.

Le smartphone fait ainsi l'objet d'une première remise de 120 €. Vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 10% si vous disposez de l'application Samsung Shop sur votre smartphone (Android ou iOS). Cliquez simplement le lien ci-dessous et le produit s'affichera directement dans l'application. Ajoutez ensuite le Galaxy S25 Edge au panier. La réduction s'applique systématiquement.

Somme toute, Samsung propose ainsi une remise de 245 € sur son nouveau smartphone, ce qui n'est déjà pas mal. Mais la marque vous offre aussi sa montre connectée Galaxy Watch 7. Pour rappel, celle-ci a une valeur de 320 €. Vous profitez donc de plusieurs avantages cumulés d'une valeur totale de 565 €. Et comme si cela ne suffisait pas, vous bénéficiez également de 3 mois d'assurance Samsung Care offerts.

Pour finir, les caractéristiques du smartphone sont très proches de celles des autres modèles de la série S25. Vous pouvez lire notre test complet du Galaxy S25 Edge pour en savoir plus sur ce dernier.