Vous ne devinerez jamais le nombre d’enfants auxquels le fondateur milliardaire de Telegram promet un héritage

Dans une interview, Pavel Durov, le milliardaire fondateur de Telegram, révèle reconnaître un nombre ahurissant d'enfants… qui auront tous droit à une part égale de son énorme fortune. Et il explique pourquoi.

Certains milliardaires ont constitué au fil de plusieurs couples ou mariages une famille assez vaste. On sait par exemple que Elon Musk – qui milite de façon assez insistante pour que les milliardaires conçoivent davantage de progéniture – a reconnu (au moins) 7 enfants naturels. Mais il y a mieux : avec Pavel Durov, le fondateur de Telegram, on entre en effet dans un autre univers. À des années-lumières de celui du fondateur de SpaceX.

À quarante ans, le jeune milliardaire naturalisé français en 2021, révèle dans une interview qu'il lèguera sa fortune, à sa mort, à une centaine d'enfants naturels. Vous avez bien lu. L'info vient du magazine Le Point qui a pu s'entretenir avec l'entrepreneur. Il explique avoir donné naissance à plus de 100 enfants, et que chacun touchera une part d'un pactole estimé au moment où nous écrivons ces lignes à 13,9 milliards de dollars.

Pavel Durov a plus de 100 enfants naturels !

Il y a en fait une raison assez surprenante pour laquelle il reconnait autant d'enfants. Officiellement, il est en effet le père de six enfants issus de trois couples différents. Avant d'ajouter “la clinique dans laquelle j'ai commencé à donner du sperme il y a quinze ans pour aider un ami m'a dit que plus de 100 bébés avaient été conçus ainsi dans douze pays”.

Et le milliardaire de poursuivre : “ce sont tous mes enfants et ils auront tous les mêmes droits ! je ne veux pas qu'ils se déchirent après ma mort”. Il explique au-delà qu'il y aura des règles assez strictes pour ses légataires. Aucun d'entre eux ne pourra toucher leur héritage pendant une durée de trente ans.

“Je veux qu'ils puissent vivre comme des gens normaux, se construire seuls, qu'ils apprennent à se faire confiance, qu'ils restent capables de créer, et non pas d'être dépendants d'un compte en banque”, détaille-t-il. Mais pourquoi penser à des choses aussi sinistres à quarante ans ? En fait la vie de Pavel Durov est une vie aussi exposée que risquée.

Son travail, explique-t-il, implique de “défendre les libertés, ce qui vous fait gagner de nombreux ennemis, dont de nombreux États puissants”. Plus d'un milliard d'utilisateurs utilisent son application de messagerie cryptée. Qui est depuis quelques temps aussi dans le viseur de la justice française.

En cause : son refus de laisser un accès dérobé des comptes Telegram aux autorités françaises – alors que beaucoup de dealers de drogue, pirates, complotistes, néo-nazis et plus largement des criminels de tous poils utilisent la messagerie au coeur de leurs opérations. Mais procédure qui le vise en France, Pavel Durov la juge “absurde”. Rétorquant que “ce n'est pas parce que des criminels utilisent [Telegram, NDLR] entre autres nombreux services que ceux qui font tourner ce dernier sont eux-mêmes des criminels”.