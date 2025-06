Pourquoi un VPN est important pour vos transactions bancaires en ligne ?

Un VPN est important pour sécuriser vos transactions en ligne. Bien que les processeurs de paiement et les applications bancaires vous offrent une bonne protection à la base, chiffrer l’ensemble de votre trafic vous protège de certains types d’attaque, surtout quand vous êtes connecté à un WiFi public.

Chaque jour, les internautes réalisent de nombreuses transactions en ligne, ainsi que des opérations qui nécessitent parfois qu’ils se connectent au site ou à l’application de leur banque.

Il existe toujours des risques à utiliser des données sensibles sur Internet. Les coordonnées bancaires font notamment partie des types de données les plus convoitées par les pirates.

Quels sont les risques d’interception de vos données bancaires sur Internet ?

Utiliser sa carte bancaire sur internet est un geste sûr la plupart du temps, surtout si vous le faites sur des sites sérieux. L’un des premiers réflexes à adopter avant une transaction consiste à vérifier le cadenas dans la barre d’URL de votre navigateur. C’est une bonne indication que ce dernier est sécurisé (HTTPS), mais ce n’est pas une assurance tout risque.

En effet, n’importe quel pirate peut créer un site en HTTPS. Il suffit d’y installer un certificat SSL/TLS, ce qui est très facile, voire gratuit chez certains hébergeurs. En vous redirigeant sur son faux site, il peut ainsi récupérer vos coordonnées bancaires grâce à des techniques de phishing classiques.

Même avec la plus grande vigilance pour éviter ce genre de piège, certaines techniques de manipulation sont plus difficiles à contrecarrer. C’est le cas du DNS Spoofing.

Si un hacker est sur le même réseau que vous — ce qui est plus probable sur les WiFi publics — il pourrait intercepter vos requêtes DNS et les manipuler pour vous rediriger vers des sites pièges. Cela est possible parce que les requêtes DNS ne sont généralement pas chiffrées.

Une fois sur un site de phishing, toutes les données que vous renseignez via un formulaire (connexion, paiement, etc.) peuvent être récupérées facilement.

Par exemple, en tapant paypal.com dans la barre d’adresse de votre navigateur, vous pouvez être redirigé vers paypaI.com. Vous ne voyez pas la différence ? C’est impossible à voir, mais la seconde URL utilise un i majuscule et non un L minuscule. Ce sont donc deux noms de domaine totalement différents. C’est le genre de faux site qui peut permettre à un hacker de subtiliser vos données sensibles.

Comment un VPN vous aide à protéger vos transactions en ligne

Un VPN protège l’ensemble de votre connexion Internet en chiffrant tout votre trafic, contrairement au chiffrement HTTPS qui se limite aux sites que vous visitez et qui ne protège pas votre vie privée sur Internet.

Ce type de solution offre ainsi une couche de sécurité supplémentaire et notamment sur les WiFi publics. Toutes vos requêtes sont ainsi protégées et à l’abri des interceptions opérées par des tiers malveillants.

Les meilleurs VPN vous protègent également contre la manipulation des requêtes DNS en les chiffrant systématiquement. Cela vous évite d’être victime de techniques comme le DNS Spoofing. Tous les VPN n’offrent pas cette protection, mais un VPN fiable comme Proton VPN propose le chiffrement des requêtes DNS.

Découvrir Proton VPN (64% de réduction en ce moment)

Quelques précautions supplémentaires à prendre :

Choisissez un VPN fiable et évitez les VPN gratuits car ils n’ont pas une bonne cote de crédibilité

Vérifiez toujours l’URL des sites que vous visitez pour débusquer les clones facilement identifiables (même s’ils sont en HTTPS)

Vérifiez bien l’expéditeur de vos mails afin d’éviter de fausses campagnes d’emailing contenant des liens dangereux

Installez un antivirus performant

Installez toujours les dernières mises à jour de votre système d’exploitation et des applications.

Comme vous avez pu le voir, les transactions en ligne sont sures la plupart du temps, mais dans certains cas, vous pouvez vous faire prendre au piège par des techniques de piratage bien rodées. Grâce à un VPN fiable, vous pouvez limiter ces risques, mais cela ne vous dispense pas de rester vigilant afin d’échapper aux autres pièges de phishing classiques.

dès 3.59€ Satisfait ou remboursé 30 jours 11200 serveurs 10 connexions simultanées maximum 117 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 64% 3.59€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 60% 3.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 9.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Proton VPN