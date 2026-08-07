Avec son Snapdragon 7s Gen 4 et sa batterie de 6 500 mAh, le Poco M8 Pro 5G passe sous la barre des 200 €

Equipé d’une imposante batterie, avec une charge ultra-rapide, le Poco M8 Pro 5G est en promotion à -44%. AliExpress le propose aujourd’hui sous la barre des 200 € au lieu de 353 €.

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L’opération Local Day d’AliExpress s’achève dans quelques heures. En attendant, vous avez encore la chance de vous offrir le Poco M8 Pro pour quasiment la moitié de son prix. Le smartphone est en effet affiché à 217,55 € avant que le code promo PHDFRS20 ne vous permette de retrancher 20 € supplémentaires.

Le prix final tombe ainsi à 197,55 €, avec une livraison gratuite depuis la France. Le produit bénéficie également du badge Marque+, utilisé par AliExpress pour certifier son authenticité. Xiaomi avait lancé cette configuration à 353 € en janvier 2026. La promotion permet donc d’économiser 155 € par rapport au prix de lancement, soit une remise de 44 %.

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Un écran et une puce qui n’ont rien d’un compromis

Pour son prix, l’autonomie n’est pas le seul atout du Poco M8 Pro 5G. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,83 pouces en définition 2 772 x 1 280 pixels. Son taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz, avec une luminosité maximale de 3 200 nits. Films, jeux et navigation bénéficient donc d’un affichage à la fois précis et fluide.

La batterie de 6 500 mAh place le Poco M8 Pro au-dessus de la majorité des smartphones actuels, et la charge rapide supportée n’est pas moins impressionnante : 100W, ce qui permet de le charger de 0 à 100% en 40 minutes environ. Notez toutefois que le chargeur n’est pas fourni dans la boîte. Le téléphone est également compatible avec la charge inversée à 22,5 W.

Le Poco M8 Pro 5G dispose d’une puce Snapdragon 7s Gen 4 qui offre largement assez de puissance pour les applications courantes, le multitâche et la plupart des jeux. Il est ici accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. Il n’y a en revanche pas de téléobjectif, ce qui est la norme sur ce segment de prix. La protection est quant à elle plutôt convaincante, avec du verre Gorilla Glass Victus 2 pour l’écran et une certification IP68 qui protège le smartphone contre la poussière et une immersion accidentelle. La 5G, le NFC et les haut-parleurs stéréo sont également disponibles sur ce modèle.