Le Samsung Galaxy A18 est disponible en France : un smartphone au design daté à moins de 300 euros

Samsung a discrètement lancé le Galaxy A18, un smartphone d’entrée de gamme à la fiche technique modeste et conservant son poinçon en forme de goutte d’eau.

Galaxy A18
Crédit : Samsung

Samsung a officialisé (et sorti dans le même temps) son Galaxy A18 en France. Ce nouveau modèle constituant l’entrée de gamme de la marque conserve le design de ses prédécesseurs : triple capteur photo vertical, encoche en forme de goutte d’eau et épaisses bordures autour de l’écran, notamment au niveau du menton. Ce n’est pas encore cette année que les A1X vont évoluer.

Le Galaxy A18 est aussi privé de 5G et se contente de la 4G, un manque qui commence à devenir gênant pour un mobile vendu plus de 200 euros en 2026. Il est équipé d’une puce maison Exynos 1610 et d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh. La recharge filaire de 25 W permet de récupérer 50 % de la batterie en 30 minutes, indique Samsung.

Galaxy A18 : design dépassé, pas de 5G, 4 Go de RAM, trop de défauts pour ce prix

Son écran Super AMOLED de 6,7 pouces offre une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz et une définition de 2 340 x 1 080 pixels. Pour la photo, le Galaxy A18 embarque un capteur principal de 50 MP avec ouverture f/1.8, un ultra grand-angle de 5 MP avec ouverture f/2.2 et un capteur macro de 2 MP avec ouverture f/2.4. Pour les selfies, Samsung intègre une caméra frontale de 13 MP avec ouverture f/2.0.

Malgré ses performances limitées, le smartphone est tout de même compatible avec Gemini et la fonction Entourer pour chercher. L’assistant IA peut aussi être invoqué pour envoyer un message ou ajouter un événement à l’agenda. Le mobile est certifié IP64 pour la protection contre la poussière et les projections d’eau.

Le Galaxy A18 est disponible avec 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage pour 279 euros, un tarif qui semble élevé au vu des prestations proposées. L’appareil est plus cher que le Galaxy A17 compatible 5G de l’année dernière. Il se décline dans les coloris noir, gris et bleu clair. Le smartphone est livré sous One UI 9.0, la surcouche de Samsung basée sur Android 17. Le constructeur promet six ans de mises à jour du système d’exploitation et de correctifs de sécurité.


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