Discord est en panne sur PC et mobile, les appels et messages ne passent plus

Discord rencontre d’importantes difficultés dans le monde entier et sur toutes les plateformes aujourd’hui. Des milliers d’utilisateurs rapportent que le service est devenu inaccessible ou inopérationnel.

Vent de panique chez les utilisateurs de Discord en cet après-midi du mardi 15 septembre 2026. La plateforme, très appréciée des joueurs en ligne, mais aussi utilisée par des professionnels ou pour rassembler des communautés à la manière d’un forum, connaît des difficultés techniques. De nombreuses personnes signalent l’impossibilité de charger des discussions, d’envoyer des messages, ou de passer des appels vocaux.

On recense plus de 8 000 signalements sur Down Detector, tandis que sur Twitter, des individus du monde entier se plaignent de la panne, confirmant son caractère massif et mondial. Le temps de réponse de l’API, qui tournait autour des 150 ms avant l’incident, est quant à lui monté à plus de 500 ms au moment de la panne.

Discord est en panne, un retour rapide des services à prévoir ?

Discord n’a pas encore réagi sur ses réseaux sociaux pour expliquer la situation. Sur la page de statut de la palteforme, il est seulement indiqué :

“Nous enquêtons actuellement sur ce problème” à 16 h 26

“Le problème a été identifié et nous travaillons à rétablir le service” à 16 h 42

Si les équipes sont déjà remontées jusqu’à l’origine du bug, il est possible que celui-ci soit réparé rapidement, mais l’entreprise ne donne aucune prévision temporelle de retour à 100 % de Discord.

A 16 h 58, Discord annonce qu’un correctif a été mis en œuvre. “Nous surveillons actuellement le rétablissement des services”, est-il indiqué. la situation semble revenir progressivement à la normale.