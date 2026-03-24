Bon plan POCO F8 Ultra : le smartphone passe à petit prix, mais il va falloir faire vite !

Les promotions à l’occasion de l’anniversaire d’AliExpress prennent fin demain. Il ne vous reste que quelques heures pour profiter des offres. Si vous cherchez un smartphone haut de gamme pas cher, ce bon plan est fait pour vous ! L’excellent POCO F8 Ultra passe  à 499,50 € grâce au code FRAS85 qui vous donne 85 € de réduction supplémentaire. C’est un prix sacrifié !

POCO F8 Ultra

AliExpress fête ses 16 ans et, pour l’occasion, le géant du e-commerce brade de nombreux produits grâce à plusieurs codes promo. Vous pouvez ainsi avoir jusqu’à 85 € de réduction immédiate dès 529 € d’achat. Mais attention, les différents codes expirent demain, soit le 25 mars à 23h59. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone avec des caractéristiques premium, mais que vous ne voulez pas y mettre 1000 € comme c’est le cas pour les iPhone ou les modèles premium de Samsung, cette offre est faite pour vous !

Sorti il y a quelques mois seulement, le POCO F8 Ultra a tout d’un grand pour un prix cassé. Il est actuellement affiché à 584,50 € au lieu de 833 € dans sa version avec 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Et avec le code FRAS85, vous pouvez vous l'offrir à 499,50 € seulement. Vous ne trouverez pas un autre smartphone avec de telles caractéristiques aussi peu cher !

Pour rappel, voici les codes valides pour l’anniversaire d’AliExpress :

  • 3 € de remise dès 15 € d’achat : FRASPHD03
  • 5 € de remise dès 30 € d’achat : FRASPHD05
  • 7 € de remise dès 49 € d’achat : FRASPHD07
  • 11 € de remise dès 79 € d’achat : FRASPHD11
  • 20 € de remise dès 139 € d’achat : FRASPHD20
  • 30 € de remise dès 209 € d’achat : FRASPHD30
  • 45 € de remise dès 319 € d’achat : FRASPHD45
  • 60 € de remise dès 429 € d’achat : FRASPHD60
  • 70 € de remise dès 509 € d’achat : FRASPHD70
  • 85 € de remise dès 529 € d'achat : FRAS85

POCO F8 Ultra à 499,50 € seulement
Au lieu de 833 € avec le code FRAS85
  • Aliexpress
    499€
    Voir l'offre

POCO F8 Ultra : une fiche technique haut de gamme pour un prix mini

Xiaomi se distingue de la concurrence en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. Le POCO F8 Ultra ne fait pas exception. Le smartphone embarque des caractéristiques premium pour un prix accessible.

Sous le capot, on retrouve l’impressionnant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm. Il est donc performant mais aussi économe en énergie. Avec sa batterie XXL de 6500 mAh compatible avec une charge filaire ultra-rapide de 100 W, vous pouvez utiliser votre smartphone toute la journée. Le système de refroidissement IceLoop 3D vous permet d’ailleurs de ne pas perdre en fluidité, même en cas d’usage intensif.

Côté dalle, le POCO F8 Ultra est équipé d'un grand écran AMOLED de 6,9 pouces qui profite d’une belle définition 1,5K (2608 x 1200 pixels) et d’une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus du capteur selfie de 32 MP, ce smartphone embarque un grand angle 50 MP, ultra grand angle 50 MP et periscope avec zoom optique 5x 50 MP. Un tel smartphone à moins de 500 € est une affaire ! Ne passez pas à côté !


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