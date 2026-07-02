POCO X8 Pro 5G : son prix chute à 215 € grâce à cette triple promotion, c’est une affaire !

Avec sa puce Dimensity 8500-Ultra et son imposante batterie de 6 500 mAh, le POCO X8 Pro 5G offre de base des caractéristiques intéressantes pour un prix contenu. Mais pendant les soldes, son rapport qualité-prix est encore plus impressionnant grâce à cette triple promotion sur AliExpress. On vous explique tout.

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Vous cherchez un smartphone performant mais vous avez un budget très serré ? Pas d’inquiétude, pendant les soldes d’été, vous pourrez trouver un excellent smartphone pour 215 € seulement sur AliExpress. Il s’agit du POCO X8 Pro 5G du célèbre constructeur Xiaomi.

En effet, le POCO X8 Pro 5G est affiché à 265,76 € au lieu de 403 € sur AliExpress. Mais c’est loin d’être le prix final puisque vous pouvez utiliser le code promo PHDFR30 pour voir son prix baisser de 30 € dans le panier. Enfin, en réglant votre commande par un paiement en 4 fois sans frais PayPal, vous obtenez une réduction additionnelle de 20 €. Au final, le smartphone vous revient à seulement 215,76 €, soit près de 190 € d’économie par rapport au prix conseillé.

La version avec un espace de stockage de 512 Go est à peine plus chère puisqu'il est affiché en promotion à 286,16 €. En cumulant le code PHDFR30 avec la réduction Paypal, vous pouvez vous l'offrir à 235,16 € seulement. C'est une affaire !

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POCO X8 Pro 5G : le meilleur smartphone à prix mini

Sorti en mars 2026, le Poco X8 Pro tourne avec le processeur Dimensity 8500-Ultra, gravé en 4 nm, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette configuration assure une bonne fluidité au quotidien dans les tâches courantes, aussi bien que pour les applications lourdes, le multitâche ou les jeux mobiles.

En ce qui concerne l’écran, on retrouve une belle dalle AMOLED de 6,59 pouces qui offre une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité culminant à 3 500 nits. En somme, c’est un écran de très bonne qualité. L'autonomie n’est pas en reste avec une grosse batterie de 6 500 mAh compatible avec la charge rapide à 100 W qui vous permet de tenir une journée et demi sans avoir à vous soucier de le recharger.

Enfin, la partie photo comprend un capteur principal grand-angle Sony IMX882 de 50 MP et un ultra grand-angle de 8 MP. Pour cette gamme de prix, c'est une configuration tout à fait convenable qui vous permet de faire des clichés propres et détaillés.

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