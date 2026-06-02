Bon plan : le Poco X8 Pro Max avec sa batterie de 8 500 mAh et sa puce haut de gamme est à seulement 300 €

Avec une puce qui rivalise avec le Snapdragon 8 Gen 5, le Poco X8 Pro Max est un haut de gamme proposé au prix d’un milieu de gamme. À seulement 300 €, c’est l’une des meilleures offres smartphone du moment.

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Lancé en mars 2026, le POCO X8 Pro Max se positionne au sommet de la gamme X de la marque. Alors que le X8 Pro standard mise sur un Dimensity 8500 Ultra, la déclinaison Max embarque un processeur Dimensity 9500s. Cette puce haut de gamme qu’on retrouve notamment sur le OnePlus 15R a des performances proches de celles du Snapdragon 8 Gen 5.

Pourtant, le smartphone revient actuellement à 300 € à l'occasion des promotions d'été d'AliExpress, soit 43 % de moins que son tarif officiel de 529,90 €. Dans le détail, le POCO X8 Pro Max est affiché au prix de 330 €, mais il suffit d'appliquer le code promo PHDFRS30 pour obtenir 30 € de remise supplémentaire. Cela représente une économie totale de 230 € par rapport au tarif de référence.

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Une autonomie de plusieurs jours

Le POCO X8 Pro Max se démarque par sa batterie hors norme : 8 500 mAh, compatible avec la charge rapide 100W. Concrètement, cela permet d’envisager jusqu’à trois jours d’autonomie en usage normal.

Son autre argument vendeur, c’est le processeur Dimensity 9500s que l’on trouve sous le capot. Gravé en 3 nm, il est épaulé par 12 Go de mémoire vive et un stockage de 256 Go ou de 512 Go selon vos besoins. Cette combinaison offre des performances solides, y compris pour le multitâche et les jeux exigeants.

L’écran AMOLED de 6,83 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec une luminosité de pointe de 3 500 nits.

Parce qu’il faut bien faire des concessions pour un tel prix, le Poco X8 Pro Max se contente d’un double capteur : un module principal de 50 MP, associé à un ultra grand-angle de 8 MP. Ce n’est pas une configuration polyvalente, notamment à cause de l’absence d’un téléobjectif, mais offre une qualité photo satisfaisante.

Pour le reste, le Poco X8 Pro Max offre une connectivité très actuelle : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ou encore une compatibilité eSIM. Pour un budget de 300 €, c’est l’un des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en ce moment.