iOS 27 : la batterie de votre iPhone se décharge plus vite après la mise à jour ? Ce qu’il faut savoir

Il est possible que la batterie de votre iPhone se décharge plus vite qu’habituellement après avoir installé la mise à jour vers iOS 27. Mais ce comportement ne devrait être que temporaire.

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Crédits : Phonandroid

De nombreux utilisateurs sont réticents à installer des mises à jour sur leur smartphone (iPhone ou Android), craignant une perte de performances ou d’autonomie, ce qui a pu être le cas par le passé. iOS 27 est disponible depuis hier, et le système doit s’adapter à cette nouvelle version afin de rester optimisé. Des opérations en arrière-plan sont effectuées dans cet objectif, une activité qui peut tirer sur la batterie de votre iPhone, mais seulement de manière temporaire.

“Immédiatement après une mise à jour, surtout une mise à jour majeure, vous pourriez constater une baisse temporaire de l’autonomie de la batterie et une augmentation de la température. Ceci est normal : votre appareil a besoin de temps pour finaliser le processus d’installation en arrière-plan, notamment l’indexation des données et des fichiers pour la recherche, le téléchargement de nouveaux éléments et la mise à jour des applications”, explique Apple sur une page de support officiel.

iOS 27 diminue l’autonomie de la batterie… au début

Cette procédure peut prendre jusqu’à plusieurs jours, mais une fois terminée, vous ne devriez plus constater d’impact négatif d’iOS 27 sur l’autonomie de votre appareil. Au contraire, la mise à jour pourrait même améliorer son endurance, car elle apporte diverses optimisations qui pourraient avoir un effet positif sur la consommation énergétique, et donc sur l’autonomie.

Certains utilisateurs d’anciens modèles d’iPhone (de 11 à 13 notamment) estiment même qu’iOS 27 a redonné vie à leur mobile. “Le lancement des apps est jusqu’à 30 % plus rapide, les nouvelles photos se téléchargent dans votre Photothèque jusqu’à 70 % plus vite, et les transferts AirDrop sont jusqu’à 80 % plus rapides”, avait prévenu Apple, et il semble que la promesse soit tenue.

Il y a quelques années, Apple était accusé de ralentir volontairement les iPhone (pour préserver l’état de la batterie) et d’obsolescence programmée. Aujourd’hui, l’entreprise continue de mettre à jour des appareils vieux de sept ans pour les rendre plus fluides, confirmant qu’elle est l’acteur le plus sérieux de l’industrie en termes de suivi logiciel.


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