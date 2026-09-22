PlayStation : Sony envisage d’offrir du cash back sur l’achat de certains jeux

Certains joueurs témoignent avoir reçu une récompense de quelques dollars après avoir effectué un achat sur le PlayStation Store. Il semblerait que Sony mène actuellement une expérimentation dans plusieurs pays pour un nouveau système de cash back.

crash bandicoot boîte jeu ps5

On serait mauvaise langue que l’on dirait que Sony cherche à tout prix à convaincre les derniers récalcitrants à acheter ses jeux PlayStation en dématérialisé. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle expérimentation de la marque du géant japonais, qui n’a pas manqué de faire hausser quelques sourcils. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs expliquent ainsi être tombés sur une mention inédite lors d’une vite du PlayStation Store.

“J’hésitais entre Dragon’s Dogma 2 et Blood of Dawnwalker quand j’ai remarqué une offre spéciale sur ce dernier”, raconte un utilisateur. L’offre en question : des “wallet credits” avec une date d’expiration. Plus loin dans les commentaires, le même internaute donne des nouvelles. Après avoir effectué son achat, celui-ci a bel et bien reçu 10 dollars sur son portefeuille PlayStation Store.

Sur le même sujet — Mort du disque sur PlayStation : après des semaines de silence et la colère des joueurs, Sony annonce ne pas changer d’avis

Sony veut offrir “des récompenses” aux joueurs qui achètent sur le PlayStation Store

L’utilisateur en question n’est pas le seul dans ce cas. Ils sont en effet plusieurs, dont certains en dehors des États-Unis, à rapporter une expérience similaire. Ces derniers soulignent par ailleurs que l’offre est valable pour d’autres jeux, comme Resonance: A Plague Tale Legacy ou Star Wars Zero Company — soit également des jeux sortis très récemment.

Pour l’heure, l’opération ne semble être qu’un test accessible à une poignée de joueurs et ne garantit en rien un déploiement à plus grande échelle dans un avenir proche. On se souvient notamment des tests menés par Sony concernant les prix dynamiques sur sa boutique, qui n’ont pour le moment mené à rien;

Toutefois, difficile de se montrer optimiste quand on voit avec quelle fermeté la firme compte bien mettre fin au format physique, ne laissant aux joueurs que le PlayStation Store comme seule option d’achat — avec tous les risques que cela implique.


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