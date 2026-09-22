Android 17 : le retour de cette option va vous sauver la mise si vous oubliez le code de votre smartphone

Cette option disparue pourrait bien faire son grand retour, non pas pour vous jouer de mauvais tours, mais pour vous éviter de perdre toutes vos données sauvegardées sur votre smartphone Android en cas d’oubli de votre code PIN ou de votre mot de passe. Google prépare en effet une alternative à la réinitialisation aux paramètres d’usine.

Cela vous est probablement déjà arrivé : vous vous retrouvez face à un champ de saisie et, confiant, vous vous apprêtez à entrer votre mot de passe. Et là, trou noir. Vous êtes incapable de vous en rappeler. Heureusement, il existe dans la plupart des situations un filet de sécurité : le bouton « J’ai oublié mon mot de passe ».

Mais s’il s’agit du code PIN ou du mot de passe de votre smartphone que vous avez oublié, les choses deviennent infiniment plus critiques. Le seul moyen de récupérer l’accès à votre appareil étant de le réinitialiser aux paramètres d’usine. Pour remédier à l’irréversibilité de cette solution – qui supprime absolument toutes les données locales d’un appareil –, Google prépare une alternative et, à mieux y regarder, elle n’a en réalité rien d’inédit, puisqu’il la proposait jadis. Voici de laquelle il s’agit.

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Fini les sueurs froides si vous bloquez votre smartphone après avoir oublié votre code

C’est en fouillant la bêta 5 d’Android 17 QPR2 qu’Android Authority a repéré une fonction en cours de développement : Déverrouiller avec un compte Google. Comme son nom l’indique, elle devrait permettre aux utilisateurs ayant oublié le code PIN, le schéma ou le mot de passe de leur smartphone de le déverrouiller grâce aux identifiants de leur compte Google.

Si cette solution s’apparente pour certains comme un filet de sécurité, pour d’autres elle représente davantage un filtre de sécurité en moins. Certaines personnes considèrent qu’il y a moins de chance qu’elles oublient un jour leur code PIN qu’un individu puisse accéder physiquement à leur smartphone et à leurs identifiants Google. Ou alors elles préfèrent voir leurs données supprimées qu’entre les mains d’un inconnu – un positionnement qui se défend, surtout dans le cas de certaines professions.

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Quoi qu’il en soit, pour contenter l’une et l’autre catégorie, Google introduirait cette fonctionnalité sous la forme d’une option. Elle se situerait alors dans la section dédiée au déverrouillage de l’écran, qui recense les différentes options, comme la reconnaissance faciale.

La fonction Déverrouiller avec un compte Google n’a, toutefois, rien de révolutionnaire, on le disait. En effet, il s’agit d’une fonctionnalité que la firme de Mountain View proposait jusqu’à Android 4.4, avant de la retirer. Elle pourrait donc faire son retour avec une prochaine mise à jour Android, bien qu’on ignore quand elle pourrait être déployée – ni si elle le sera.