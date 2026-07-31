Mort du disque sur PlayStation : après des semaines de silence et la colère des joueurs, Sony annonce ne pas changer d’avis

Sony confirme que ses plans d’arrêter la production de disques physiques pour les jeux PlayStation vont bien se poursuivre, malgré la réaction violente d’une partie des joueurs.

Le 1er juillet 2026, Sony annonçait la fin des jeux physiques au format disque en 2028. Cette communication a créé un séisme dans l’industrie du jeu vidéo. Les joueurs craignent que le passage au tout dématérialisé octroie à PlayStation une position de monopole sur la distribution des jeux, tue le marché de l’occasion et complique le prêt entre amis ou membres de la famille. Des plaintes devant la justice sont même en prépération. Des opérations de boycott et d’annulations d’abonnement au PlayStation Plus ont aussi été lancées.

Si on pouvait espérer que ces réactions fassent changer Sony d’avis, l’entreprise japonaise ne devrait pas céder. Très discrète ces dernières semaines, elle a finalement pris la parole par l’intermédiaire de Lin Tao, sa directrice financière, lors de la traditionnelle conférence téléphonique sur les résultats financiers du dernier trimestre fiscal.

Sony persiste, les jeux PlayStation sur disque sont bien voués à disparaître

Interrogée sur la question de la mort du disque sur PlayStation, Lin Tao a répondu : “Plusieurs raisons nous ont poussés à prendre cette décision, la principale étant la progression de la numérisation des contenus en général ; c’est le facteur déterminant. Ce n’est pas seulement le cas pour PlayStation, mais pour tous les types de contenus : la numérisation progresse”.

Elle insiste sur le fait que le groupe nippon n’a pas pris cette décision à la légère et qu’elle est le fruit “d’une longue et prudente réflexion”. Elle poursuit : “Cette décision a suscité de nombreux avis, certains très tranchés […] Nous comprenons ces émotions et souhaitons en tenir compte. Dans le futur écosystème numérique, la manière d’impliquer les joueurs est une question que nous souhaitons continuer d’explorer”. Pour l’instant, Sony ne prévoit donc pas du tout de revenir sur son choix de tuer les jeux sur disque. Nous n’avons que de vagues promesses sur une amélioration de l’expérience dématérialisée.

Lin Tao a rappelé que les éditeurs auront toujours la possibilité d’expédier des boîtes vides contenant des codes aux magasins physiques. Elle parle de l’Amérique du Nord, mais on imagine que ce sera le cas aussi pour l’Europe.