Mort du jeu physique : Internet réagit (mal) à l’annonce choc de PlayStation

Suite à l'annonce de Sony de l'arrêt prochain de la production de disques pour ses jeux PlayStation, les réseaux sociaux ont été inondés de réactions de joueurs au bout du rouleau. Certains choisissent l'humour, d'autres alertent sur les nombreuses dérives induites par une telle décision.

Celan fait des années que le jeu vidéo est dans la panade. Il ne se passe plus une semaine sans qu'un studio ferme, qu'un grand nom du secteur décide de licencier en masse ses développeurs, ou que l'un des trois consoliers prenne une décision catastrophique. Mais si chaque semaine semble pire que la précédente, nul doute que celle-ci marquera l'histoire de l'industrie.

Du côté de Xbox, on attend désormais l'officialisation de la fermeture, ou en tout cas de la séparation de studios mondialement reconnus et acclamés par la critique, parmi lesquels Double Fine, Ninja Theory ou encore Arkane Lyon. Du côté de Sony aussi, c'est l'hécatombe. Ce mercredi, la firme japonaise a annoncé coup sur coup l'arrêt de la production de disques pour ses jeux PlayStation d'ici 2028, signant peu ou prou la mort du marché physique, ainsi que la fermeture de ses stores PS3 et PS Vita.

La réaction des joueurs à la mort du marché physique est salée

Aussi étonnant que cela puisse paraître, les joueurs n'ont pas beaucoup apprécié la nouvelle. La perspective de voir le marché de l'occasion disparaître, de ne plus vraiment posséder les jeux que l'on achète ou la possibilité que Sony puisse du jour au lendemain décider de supprimer entièrement notre ludothèque n'a pas vraiment ravi les internautes. Qui n'ont évidemment pas tardé à le faire savoir.

Sony & Microsoft every week 😭😂 pic.twitter.com/bf4oW6HZ7H — HazzadorGamin, Dragon of Dojima (@HazzadorGamin) July 1, 2026

“Sony et Microsoft, toutes les semaines”

Certains tentent donc de prendre la chose avec humour, essayant de ridiculiser cette décision de Sony, comme cet internaute qui détourne le fameux slogan de la marque pour souligner que finalement, “le jeu a des limites”.

“Sony nous prive de ça”

D'autres ont un humour encore plus grinçant, puisqu'ils rappellent que la fin du marché physique signifie que les jeux que nous achèterons ne nous appartiendront plus vraiment. Comme sur Steam depuis des années, il sera désormais question d'acheter une license pour avoir le droit de jouer au titre de notre choix. Et donc, s'exposer à l'éventuel que Sony décide sans crier gare de révoquer cette licence, comme elle l'a récemment fait pour des centaines de films sur son store.

“Tu ne posséderais pas un jeu.”

Mais pour certains, l'heure n'est plus à la rigolade. L'annonce de Sony est la goutte qui fait déborder le vase et il est désormais bien difficile de garder son calme. “Si je gagnais un centime pour chaque décision catastrophique d'une mégacorporation de l'industrie du jeu vidéo au cours du mois dernier, j'aurais assez d'argent pour financer Destiny 3”, grince un internaute en faisant référence aux récents licenciements chez Bungie.

If i had a nickel for each gaming megacorp shit decision in the past month i might have enough to start funding destiny 3 https://t.co/jMUEP1BUD5 — #1 Dredgen Bael Defender (@destiny_thememe) July 1, 2026

Physical media? Dead

Physical hardware? Woefully expensive

Major studios? On life support

Indie financing? lol

Indie success? A total lottery

Job security? Give over Welcome to the video game industry in 2026. — Chris Kerr (@kerrblimey.bsky.social) 1 juillet 2026 à 14:39

“Le jeu physique ? Mort. Le hardware physique ? Incroyablement cher. Les grands studios ? Sur leur lit de mort. Le financement du jeu indépendant ? Un jeu de hasard. La sécurité de l'emploi ? Oubliez ça. Bienvenue dans l'industrie du jeu vidéo en 2026.”

Enfin, il faut rappeler qu'en plus des développeurs qui sont évidemment en première ligne face à cette cris, les autres victimes sont encore et toujours les joueurs, à qui l'on retire le droit de posséder leurs jeux — tout en continuant de faire grimper les prix. “Vous paierez le même prix qu'auparavant, mais désormais, vous ne posséderez plus rien !”, se lamente une internaute. “Plus de disques, que des boîtes vides avec un code. Lorsque PlayStation retirera vos jeux de votre ludothèque comme ils l'ont fait pour 500 films payés, vous n'aurez rien en retour. Vous ne posséderez plus rien.”