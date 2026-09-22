Meilleure eSIM pour la Tunisie : quel forfait choisir pour votre voyage ?

Vous cherchez une eSIM pour votre prochain voyage en Tunisie ? Pour quelques euros, vous pouvez acheter suffisamment de données pour les usages courants pendant votre séjour. Les offres sont nombreuses et comprennent aussi de l’illimité pour ceux qui utilisent beaucoup Internet. Nous avons retenu quatre services dans ce comparatif.

Vous aurez forcément besoin d’Internet pendant votre voyage en Tunisie, que ce soit pour communiquer avec vos proches ou pour trouver votre chemin lors de vos déplacements. Vous avez la possibilité de souscrire un forfait eSIM et de l’installer avant de partir. Vérifiez simplement que votre smartphone est compatible.

Saily propose des forfaits eSIM pour la Tunisie à partir de 3,14 € pour 1 Go. Chez Ubigi, vous pouvez choisir 3 Go pour 7,20 € pendant quinze jours. Ces prix incluent 10 % de réduction avec le code promo PHONANDROID, également valable chez GoMoWorld. Tous les services de notre comparatif proposent également de l’illimité, à l’exception de GoMoWorld qui propose toutefois des volumes intéressants pour ses prix.

Ubigi : des forfaits au volume ou illimités, selon votre utilisation

Chez Ubigi, 3 Go valables quinze jours coûtent 7,20 €. Cette formule peut suffire pour votre séjour si vous gardez les usages les plus gourmands pour le WiFi (hôtels, cafés, bornes publiques, etc.). Pour avoir plus de marge pour profiter d’Internet, le forfait de 10 Go pendant trente jours est affiché à 17 €, soit 15,30 € avec le code PHONANDROID. Les prix ci-dessous tiennent également compte des 10 % de réduction avec ce code.

L’enveloppe de 25 Go revient à 34,20 €, toujours pour trente jours. Là, vous disposez d’une enveloppe confortable pour éviter des restrictions sévères sur votre utilisation. Vous pouvez même partager la connexion pour utiliser une partie de ces données sur un ordinateur ou une tablette. Ubigi utilise le réseau d’Orange Tunisie et permet d’acheter des données supplémentaires depuis son application, même lorsque vous avez épuisé votre forfait.

Si vous avez le budget, l’illimité vous permet d’utiliser Internet sans compter : prévoyez 29,70 € la semaine ou 44,10 € pour quinze jours. Ces deux offres comprennent respectivement 20 et 30 Go à pleine vitesse. Une fois ce volume consommé, le débit passe à 2 Mbit/s jusqu’à la fin du forfait. Vous pourrez encore consulter vos messages ou chercher une adresse, mais les téléchargements prendront plus de temps. Le quota à pleine vitesse vaut pour toute la durée choisie.

Voir les forfaits Ubigi pour la Tunisie

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Saily : un forfait eSIM dès 3,14 € pour la Tunisie, avec des protections intégrées

Pour un court séjour en Tunisie, Saily propose 1 Go à 3,14 €, valable sept jours. Ce tarif et les suivants comprennent les 10 % de réduction à obtenir avec le code PHONANDROID. Cette enveloppe peut suffire si vous utilisez Internet pour la navigation et les usages peu gourmands. Il faudra réserver les vidéos, les appels et les longues sessions sur les réseaux sociaux au WiFi de votre hébergement.

Vous avez besoin de plus de données ? Prévoyez 7,19 € ou 9,44 € respectivement pour des volumes de 3 Go et de 5 Go, avec une validité de trente jours. Saily propose aussi 10 Go à 16,19 € et 20 Go à 25,64 € pour la même durée. Vous pouvez partager la connexion avec d’autres appareils, dont la consommation sera déduite de cette enveloppe.

Pour l’illimité, comptez 22,49 € pour cinq jours, 26,99 € pour dix jours ou 48,14 € pour quinze jours. Vous disposez alors de 5 Go à pleine vitesse par période de 24 heures. Une fois ce volume consommé, le débit passe à 1 Mbit/s jusqu’au renouvellement du quota le lendemain. On retrouve également cette limite de 5 Go par jour sur les forfaits eSIM illimités de Saily pour Bali.

La navigation et la messagerie passent assez bien à ce débit, mais vous sentirez la restriction sur les vidéos ou si vous avez de gros fichiers à télécharger. Saily propose par ailleurs une carte de couverture sur la page de souscription de ses forfaits. Vous pourrez voir dans quelles régions de la Tunisie la connexion est bonne, instable ou faible.

L’entreprise derrière NordVPN est aussi à l’origine de Saily. On retrouve dans l’application un bloqueur de publicités et une protection contre les sites malveillants, à activer dans les réglages. Vous pouvez également changer la localisation virtuelle de votre connexion en choisissant un autre pays. Ces fonctions sont incluses dans le prix du forfait.

Voir les forfaits Saily

GoMoWorld : 7 Go pour moins de 10 €, et davantage pour les longs séjours

7 Go à 9,89 € pour trente jours, c’est l’un des meilleurs forfaits eSIM pour la Tunisie proposés par GoMoWorld. Pour obtenir ce prix, appliquez le code PHONANDROID qui vous fait économiser 10 %. Vous pouvez aussi souscrire 1,5 Go pour sept jours à 3,59 € si votre passage est plus court. En ce moment, le fournisseur propose également deux enveloppes en promotion : 19 Go au lieu de 15 Go pour 17,99 €, et 28 Go au lieu de 22 Go pour 26,99 €. Elles sont valables trente jours.

GoMoWorld, contrairement à Ubigi et Saily, ne propose pas de forfait eSIM illimité pour la Tunisie, mais ses volumes sont assez généreux pour leurs prix. Le partage de connexion est disponible et le service inclut un VPN européen. Vous pouvez également l’essayer avec 200 Mo gratuits pendant une journée.

Le volume offert pour essayer le service varie selon la destination : il est par exemple de 1 Go sur les forfaits eSIM pour les États-Unis.

Voir les forfaits GoMoWorld pour la Tunisie

Holafly : de l’illimité pour la durée exacte de vos vacances

Chez Holafly, vous choisissez le nombre de jours qui correspond à votre séjour. Tous les forfaits pour la Tunisie sont illimités en volume : 37,90 € pour une semaine, 44,90 € pour dix jours ou encore 60,50 € pour quinze jours. Si vous partez un mois, comptez quand même 105,50 €.

Le partage de connexion est possible, à hauteur de 1 Go par jour. Vous devrez donc surveiller la consommation des appareils connectés à votre smartphone, surtout si vous utilisez un ordinateur pour travailler. Les visioconférences et les téléchargements peuvent vite épuiser ce quota.

Holafly passe par les réseaux d’Orange Tunisia et d’Ooredoo Tunisia. Ces opérateurs peuvent réduire votre débit en cas de consommation importante, même avec un forfait illimité. Aucun seuil précis n’est indiqué pour la Tunisie, ce qui empêche de savoir à partir de combien de gigas ce ralentissement peut intervenir.

Voir les forfaits Holafly pour la Tunisie

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Installez votre eSIM pour la Tunisie avant le départ

L’installation peut se faire avant de partir, depuis une connexion WiFi. Vous recevrez les instructions dans l’application du fournisseur ou par e-mail, avec un QR code selon le service choisi. Chez Ubigi, la fonction SmartStart démarre le forfait à la première connexion au réseau à destination. Vous pouvez donc installer l’eSIM à l’avance sans entamer les jours de validité.

Saily prévoit également une activation automatique à l’arrivée. Avec GoMoWorld, le démarrage du forfait se fait dans l’application. Attendez d’en avoir besoin sur place pour le lancer.

Combien de Go prévoir pour une semaine en Tunisie ?

Pour une semaine en Tunisie, 3 à 5 Go peuvent être suffisants. Avec cette enveloppe, vous pourrez lire vos messages sur WhatsApp et Messenger, utiliser Google Maps ou naviguer sur le web. Profitez du Wi-Fi de l’hôtel pour les vidéos et les téléchargements.

Les appels vidéo consomment également beaucoup de data, tout comme le partage de connexion avec un ordinateur. Pour ces usages, prévoyez plutôt 10 à 20 Go. Si la sauvegarde automatique des photos et vidéos est activée pour les forfaits mobiles, cela peut aussi vider une partie du forfait sans que vous vous en rendiez compte. Pensez donc à régler la sauvegarde automatique des photos et vidéos sur le WiFi uniquement.

Quels réglages faire pour éviter le hors forfait ?

À l’arrivée, n’oubliez pas de choisir l’eSIM pour les données mobiles et d’activer l’itinérance sur cette ligne si le fournisseur le demande. Il faudra en revanche désactiver l’itinérance des données de votre SIM habituelle.

Vous pouvez garder la SIM active pour les appels et SMS, mais ceux-ci restent soumis aux tarifs de votre opérateur à l’étranger. Couper l’itinérance des données ne désactive pas les appels, mais il faut faire attention aux coûts.