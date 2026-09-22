DJI Neo 2 : ce drone compact adapté aux débutants est aussi moins cher

Quand on dit que le DJI Neo 2 tient dans la main, ce n’est pas une exagération. Avec un poids de seulement 160 grammes et des dimensions ultra-compactes, vous pouvez le transporter facilement avec vous. En plus, c’est un drone intelligent et autonome qui peut se diriger sans télécommande et faire automatiquement de superbes vidéos en 4K.

DJI Neo 2 Fly More Combo

Si vous allez sur le site de DJI, vous allez immédiatement constater qu’il existe un assez grand nombre de gammes différentes. Flip, Mini, Lito, Mavic… Il y a de quoi en perdre la tête. Mais si vous êtes parfaitement débutant et que vous cherchez un drone pas cher, la gamme Neo est faite pour vous.

Après avoir sorti le DJI Neo qui ne pesait que 139 grammes, la marque chinoise a dévoilé le Neo 2. C’est un drone un tout petit peu plus lourd, mais toujours aussi compact qui va vous permettre de filmer et prendre des photos aériennes comme un pro sans avoir à apprendre à le piloter avec une télécommande. Vous pouvez le diriger à la main. Il va ensuite vous suivre automatiquement grâce à la fonction ActiveTrack. Vous pourrez ainsi obtenir des superbes vidéos en 4K pour impressionner vos proches.

Vendu sans télécommande, le DJI Neo 2 est disponible à partir de 239 euros seulement. Si vous souhaitez voler plus longtemps et pouvoir le piloter avec une télécommande, il existe deux packs “Fly More Combo”. Les deux comprennent 3 batteries, une station de recharge ainsi qu’un émetteur récepteur numérique pour pouvoir connecter la télécommande. Le combo à 399 euros comprend également la radiocommande RC-N3. Le combo à 579 euros comprend les Goggles N3 et le RC motion 3 qui vous permettront de voir ce que vous filmer directement à travers des lunettes et de piloter le drone avec les mouvements de votre main.

DJI Neo 2 : le drone qui vous suit partout en voyage

Quand on débute avec un drone, on a forcément peur de faire une erreur de pilotage et de se prendre un obstacle en vol. Les télécommandes ne sont pas toujours évidentes à prendre en main quand on n’a pas l’habitude d’utiliser des joysticks.

Avec le Neo 2, vous pourrez commencer tout en douceur, sans télécommande. Ce drone est capable de se déplacer et d’éviter les obstacles sans votre intervention. Vous pouvez le faire décoller et atterrir sur le creux de votre main. Vous pourrez ensuite le positionner avec des gestes de bras ou en lui donnant des ordres avec votre voix, via l’application dédiée. Il pourra ensuite vous suivre automatiquement grâce à la fonctionnalité ActiveTrack. Des capteurs lui permettent également d’éviter les murs et les arbres de façon autonome. Et avec sa protection d’hélices intégrée, c’est un drone qui pourra aussi s’utiliser en intérieur.

Le Neo 2 intègre aussi des plans vidéos dynamiques automatiques. Vous pouvez par exemple demander au drone de vous suivre en tournant autour de vous à 360°. Et si vous voulez faire des photos de groupe, la fonction SelfieShot vous permet de faire des autoportraits impressionnants d’un simple clic.

Malgré sa taille mini, le Neo 2 est capable de faire des vidéos en 4K grâce à son capteur CMOS de ½ pouce. Les photos et vidéos seront stockées dans un très pratique espace de stockage interne de 49 Go.


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