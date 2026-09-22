Fin de la 2G : Orange coupe son réseau dans cette ville et prépare sa prochaine grosse étape

Orange vient d’annoncer la fermeture de son réseau 2G dans une nouvelle ville française et en a profité pour annoncer la date de la prochaine étape de ce gigantesque projet. D’ici la fin de l’année, les régions de l’Hexagone avec un réseau 2G encore fonctionnels seront rares.

Orange
Crédits : 123RF

À l’été 2025, le couperet est tombé : les opérateurs annoncent le démantèlement de leur réseau 2G. Tous en revanche n’y vont pas au même rythme. Sans surprise, c’est Orange qui a donné le coup d’envoi au printemps de cette année, en débranchant plusieurs régions de France. Au début de l’été, le rythme s’est d’ailleurs accéléré avec de nouvelles coupures un peu partout dans l’Hexagone. Les choses se sont calmées durant l’été mais la rentrée étant désormais bien accélérée, le projet est reparti de plus belle.

Aujourd’hui, Orange a ainsi officiellement coupé son réseau 2G à Nice. Il s’agit d’une des premières grandes de villes de France à faire ses adieux à la technologie, notamment dans le Sud-Ouest. Une étape importante du démantèlement qui vient donc d’être passée, qui va surtout permettre à Orange d’étudier les éventuelles conséquences qu’aura l’extinction du réseau dans la région. Il est crucial pour l’opérateur que tout se déroule correctement, car la prochaine étape est encore plus importante.

Sur le même sujet — Ce rapport officiel révèle ce qui va vraiment changer quand la 2G et la 3G vont s’éteindre en France

Orange dévoile la suite du calendrier du démantèlement de la 2G

En effet, Orange a d’ores et déjà annoncé la date des prochaines coupures prévues en France. L’opérateur donne ainsi rendez-vous le 6 octobre prochain à pas moins de 44 départements un peu partout sur le territoire : Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté et Corse seront concernés par les opérations.

Ce n’est pas tout. Le 20 octobre suivant, c’est l’ensemble du territoire qui abandonnera définitivement la 2G d’Orange. Enfin, lors de la première quinzaine de décembre, l’opérateur historique se chargera des dernières coupures dans les zones blanches réglementaires. Pour rappel, Bouygues Telecom et SFR démarreront de leur côté le démantèlement de leur propre réseau le 15 novembre prochain.


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