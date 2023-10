Pixel Watch 2 : où acheter la montre connectée de Google au meilleur prix ?

Google s’apprête à sortir la Google Pixel Watch 2. Disponible à partir de 399€, vous pouvez d’ores et déjà la précommander. Découvrez où acheter la nouvelle montre connectée au meilleur prix.

Où acheter la montre connectée Google Pixel Watch 2 au meilleur prix ?

Déjà présent sur le segment des smartphones avec Nexus puis Pixel, la firme de Mountain View avait lancé sa première montre connectée en octobre 2022. Après le succès de la Pixel Watch, Google sort la 2ème version ce jeudi 12 octobre 2023. Vous pouvez la précommander dès aujourd’hui, au prix de lancement de 399 € pour la version WiFi et 449 € pour la version 4G.

Google Pixel Watch 2 4G au meilleur prix 449€ Voir Google Pixel Watch 2 Wifi au meilleur prix 399€ Voir

Cliquez ici pour précommander la Google Pixel Watch 2 sur la Fnac

Cliquez ici pour précommander la Google Pixel Watch 2 sur Darty

Cliquez ici pour précommander la Google Pixel Watch 2 chez Auchan

Cliquez ici pour précommander la Google Pixel Watch 2 sur Darty

La Google Pixel Watch 2 existe en deux versions, Bluetooth ou 4G, en quatre couleurs, Bleu Azur, Vert Sauge, Porcelaine et Noir volcanique, et en une seule taille, 41 mm. Le prix de la nouvelle montre connectée est affiché à 399 € pour la version Wifi et 449 € pour la version 4G mais pour l’avoir à un prix moins cher, n’hésitez pas à regarder les différentes couleurs de bracelet disponibles. Bien souvent, les prix varient en fonction de la couleur.

Quelles sont les nouveautés de la Google Pixel Watch 2 ?

Google a réalisé quelques modifications sur sa nouvelle montre connectée. Contrairement au précédent modèle qui disposait d’un boîtier en acier inoxydable, la Google Pixel Watch 2 est en aluminium. Elle est équipée de Wear OS 4.0 et tourne avec une puce Qualcomm 5100. Cette configuration la rend plus performante et économe en énergie. La batterie de la Pixel Watch 2 est d’ailleurs plus grande que celle de la première génération, à savoir 306 mAh au lieu de 294 mAh. Vous bénéficiez ainsi d’une autonomie pouvant atteindre les 24 heures d’utilisation avec le mode Always-on activé et, grâce à la recharge rapide, vous récupérez 12h d'autonomie en seulement 30 minutes de charge.

D’un point de vue design, la Google Pixel Watch 2 dispose toujours d’un cadran borderless arrondi et légèrement bombé. Son écran Amoled de 1,4 pouce (320 ppp) offre une belle lisibilité même en extérieur grâce à une luminosité qui atteint les 1 000 nits. Il est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. Certifié IP68, la montre connectée est étanche jusqu'à 50 mètres.

Au niveau des fonctionnalités, le capteur de fréquence cardiaque de la montre connectée a été amélioré. Ce changement s’accompagne également de nouveautés avec le capteur de température corporelle et le système de suivi du stress signé Fitbit. Cette nouvelle fonctionnalité est possible grâce aux données de l’activité électrodermale continue (EDAc). La Pixel Watch 2 est également capable de détecter automatiquement sept séances d’entraînement, dont la course et le vélo et vous permet de suivre vos entrainements pour 40 modes Sport différents. De nouvelles fonctions de sécurité font aussi leur apparition, comme la Détection de chute ou SOS Urgence qui s’assure que le porteur de la montre connectée va bien. Vous pouvez ainsi définir une durée à partir de laquelle, sans confirmation de votre part, la montre connectée partage votre position avec les personnes à contacter en cas d’urgence.

La Google Pixel Watch 2 dispose des commandes tactiles et vocales. Elle est fournie avec de nombreuses applications Google comme Gmail, Agenda, Maps, Google Assistant YouTube Music, ou encore Wallet… La nouvelle montre connectée de Google est disponible en deux versions, Wifi et LTE 4G, que vous pouvez personnaliser avec les différents bracelets qui se changent grâce à de simples clips.

À lire également : Pixel 8 et 8 Pro : où les acheter au meilleur prix ?