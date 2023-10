Pixel Watch 2 : tout savoir sur la montre connectée de Google orientée santé et bien-être

La nouvelle version de la montre connectée de Google, la Pixel Watch 2, est officielle. Elle améliore ce qui a fait le succès de la précédente tout en ajoutant des nouveautés bienvenues. Prix, caractéristiques, fonctionnalités, vous saurez tout.

Cette fois, ça y est ! Si vous étiez impatients de voir la nouvelle version de la Pixel Watch de Google, votre attente prend fin aujourd'hui. La firme a dévoilé lors d'une conférence la Pixel Watch 2 ainsi que toutes ses nouveautés. Intéressons-nous d'abord à son design. Au premier coup d’œil, la montre connectée ressemble à sa prédécesseure. Il faut se pencher sur les détails pour voir ce qui a changé. Sans son bracelet, l'objet pèse 31 grammes. Un poids plume rendu possible grâce à un boitier fabriqué en aluminium 100 % recyclé.

Le cadran affiche un diamètre de 41 mm et une épaisseur de 12,3 mm exactement. Le verre de protection bombé est plus fin, sans que cela joue sur sa solidité. Le bracelet profite toujours d'un revêtement assurant un “toucher doux”. Deux tailles sont fournies : 130-175 mm et 165-210mm. En retournant la montre, on remarque des nouveautés : 3 capteurs sont intégrés au dos du boitier. Toujours associée à Fitbit, qui appartient à Google depuis 2019, la Pixel Watch 2 se veut résolument tournée vers votre bien-être et votre santé.

Les nouveaux capteurs de la Pixel Watch 2 vous veulent du bien

La Pixel Watch 2 possède un capteur de fréquence cardiaque multi-points. Il bascule automatiquement entre mesure simple et mesures multiples en fonction de l'intensité de votre activité physique pour un suivi précis. Plusieurs LED et photodiodes se mettent en marche afin d'enregistrer vos pulsations sous différents angles. L'algorithme boosté à l'IA chargé de fournir les résultats a été amélioré pour plus de fiabilité.

Deux autres capteurs repèrent les réponses du corps. L'idée est d'augmenter votre résilience face à une situation stressante ou excitante. Un capteur mesure votre activité électrodermale continue, ou AEDc, c'est-à-dire les gouttes de sueur, la fréquence et variation cardiaques et la température de votre peau (un troisième capteur se charge de cet indicateur). Si une réponse du corps est détectée, vous recevez une notification sur la montre et l'application Fitbit pour indiquer comment vous vous sentez. Une suggestion apparait alors, comme un exercice de de respiration.

Les suivis sportifs, de santé, de sommeil ou autres sont assurés par Fitbit, sachant que la Pixel Watch 2 inclut 6 mois d'abonnement à la formule Fitbit Premium. Si vous êtes du genre à écouter de la musique pendant vos entraînements, vous bénéficiez aussi de YouTube Music Premium pendant un mois.

Enfin, pour assurer votre sécurité, la Pixel Watch 2 se dote d'un système de détection des chutes et de SOS d'urgence. Vous réglez un minuteur à la fin duquel vous pouvez indiquer que tout va bien, partager votre position ou appeler les urgences. Sans réponse de votre part, une balise de détresse se déclenche et partage votre position en temps réel aux contacts que vous aurez défini préalablement.

Quelle est la fiche technique de la Pixel Watch 2 de Google ?

Voyons maintenant ce que la Pixel Watch 2 a sous le capot. Elle est certifiée IP68, soit une résistance à l'eau et à la poussière. L'écran AMOLED d'une résolution de 320 ppp est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. La luminosité maximale atteint les 1000 nits et l'affichage Always-on est de la partie. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon Wear 5100, épaulé par un co-processeur Cortex M33. Côté mémoire, 2 Go de SDRAM et 32 Go d'espace de stockage viennent compléter l'ensemble.

En terme d'autonomie, la batterie de 306 mAh assure selon Google 24h d'utilisation avec le mode Always-on activé. La recharge rapide permet les résultats suivants en moyenne :

50 % de batterie en 30 minutes de charge.

80 % de batterie en 43 minutes de charge.

100 % de batterie en 75 minutes de charge.

La Pixel Watch 2 intègre un micro et un haut-parleur. Elle est compatible avec plusieurs types de connexion :

4G LTE

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz

NFC

Niveau logiciel, c'est Wear OS 4 qui est à la manœuvre, comme sur les Galaxy Watch 5 qui se basent dessus pour One UI Watch 5. La nouvelle version du système d'exploitation facilite notamment l'utilisation de Gmail et de l'Agenda Google sur la montre, entre autres.

Quel est le prix de la Pixel Watch 2 de Google ?

La Pixel Watch 2 est vendue au prix de 399 € pour la version Wi-Fi et 449 € pour la version 4G. Disponible en pré-commande dès le 4 octobre 2023, la montre est proposée dans plusieurs combinaisons de couleurs boitier/bracelet :

Noir Mat/Noir Volcanique

Champagne Doré/Vert Sauge

Argent Poli/Porcelaine

Argent Poli/Bleu Azur

Vous pouvez bien sûr changer le bracelet en choisissant parmi la gamme d'accessoires disponibles.