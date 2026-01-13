Pixel 9a : le smartphone de Google passe à petit prix pour les soldes !

Il existe beaucoup de smartphones à moins de 400 euros. Mais il est rare de trouver un modèle équilibré qui propose une expérience sans concession. Le Google Pixel 9a est normalement disponible pour 549 euros. Mais pendant les soldes, il passe sous la barre des 380 euros et devient la solution évidente pour qui cherche un téléphone pas cher.

Comme nous avons pu le voir dans notre sélection des meilleures offres des soldes Amazon, le géant américain continue de proposer de très belles réductions de prix sur des produits de grande marque. C’est donc le moment parfait pour s’équiper sans se ruiner.

Vous pourrez ainsi trouver plusieurs modèles de smartphones dont le Google Pixel 9a, sorti il y a quelques mois. Ce téléphone de milieu de gamme est habituellement vendu pour 549 euros. Mais pendant les soldes d’hiver 2026, Amazon le propose pour seulement 379,99 euros, soit une baisse de prix conséquente de presque 170 euros. Pour obtenir ce prix, il vous faudra choisir le coloris Porcelaine. Si vous préférez le noir, il est aussi en soldes mais il vous coutera 10 euros de plus.

Google Pixel 9a : le smartphone simple et efficace

Sous le capot du Google Pixel 9a vous trouverez la puce Google Tensor G4, 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Pour l’affichage, vous profitez d’un écran Actua OLED de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2424 pixels), une luminosité max de 2700 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz.

Comme tout smartphone Google qui se respecte, le Pixel 9a est très bon pour prendre des photos grâce à la puissance de l’IA embarquée. Le module principal comprend un capteur grand-angle de 48 MP et un ultra grand-angle de 13 MP.

Le dernier gros point fort du Pixel 9a, c’est son autonomie monstre. Avec une grosse batterie de 5100 mAh et une excellente gestion de la consommation d’énergie, vous pourrez l’utiliser plus de 30 heures en mode normal, et même plus de 100 heures avec le mode ultra économiseur d’énergie. La charge rapide se fait en 45W en filaire et jusqu'à 23W sans fil.

