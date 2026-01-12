Soldes Amazon : les meilleures offres de 2026 sont enfin dévoilées, voici notre sélection !

Les soldes d’hiver continuent sur Amazon et, du 7 janvier au 3 février 2026, le géant du e-commerce brade de nombreux produits. C’est le bon moment pour vous équiper à prix réduit. Smartphones, écouteurs, PC portables, montres connectées, airfyers, aspirateurs… Découvrez notre sélection des meilleures offres du moment.

Le top départ des soldes d’hiver est lancé et, comme chaque année, il s’accompagne d’offres irrésistibles. Aucune marque n’y échappe ! Cette année encore, Amazon jour le jeu et brade de nombreux produits. Si vous voulez faire de bonnes affaires, c’est maintenant qu’il faut craquer.

Dans ce récapitulatif, nous avons sélection les meilleures offres actuellement proposées par le géant du e-commerce. Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ou une tablette ? Vous attendez une belle chute de prix pour vous offrir un casque ou un ordinateur portable ? Vous cherchez un aspirateur robot ou une friteuse sans huile pour vous faciliter la vie en cuisine ? Vous trouverez ici un ensemble de produits à prix cassé durant les soldes.

Voici les 15 meilleures offres des soldes sur Amazon, ne passez pas à côté !

Le airfryer en verre Ninja CRISPi avec 2 récipients passe à 109 € au lieu de 179,99€ pour les soldes sur Amazon !

Normalement en vente à 179,99€ dans sa version avec 2 récipients de 3,8 L et 1,4 L, le airfryer Ninja CRISPi n’est affiché qu’à 109 € sur Amazon. C’est actuellement son prix le plus bas, tous sites confondus.

Ce airfryer adopte un look très différent des autres friteuses sans huile. En effet, il ne s’agit pas d’un modèle avec des tiroirs comme on a l’habitude de voir, mais de contenants en verre sur lesquels on pose le puissant système de chauffe. Le principe reste cependant le même puisque l’air chaud continue de circuler à 360° pour un résultat à la fois gourmand et plus sain.

Le airfryer en verre Ninja CRISPi dispose de 4 modes de cuisson, à savoir :

Air Fry pour une cuisson croustillante sans huile,

pour une cuisson croustillante sans huile, Roast pour rôtir les viandes et légumes,

pour rôtir les viandes et légumes, Recrisp pour réchauffage vos plats en préservant le croquant,

pour réchauffage vos plats en préservant le croquant, Keep Warm pour maintinir au chaud.

Amazon casse le prix du smartphone Google Pixel 10 pour les soldes !

Autre bon plan des soldes Amazon : le récent Google Pixel 10. Sorti il y a quelques mois seulement, ce smartphone n’échappe pas aux chutes de prix. La version la moins chère concerne le modèle Indigo, affiché à 639 € au lieu de 899 €. Si vous préférez une couleur plus classique, la version Noir Volcanique est proposée à 699 € au lieu de 899 €.

Avec sa puce Google Tensor G5, le Google Pixel 10 est un smartphone haut de gamme puissant et endurant puisqu’il vous offre jusqu’à 24h d’utilisation avec sa batterie de 4970 mAh. Il embarque également 16 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go.

L’écran OLED Actua de 6,3 pouces avec une définition de 2324 × 1080 pixels vous permet de profiter de vos contenus dans les meilleures conditions. Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisque ce modèle est doté de trois capteurs à l’arrière, à savoir un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif x5 de 10,8 MP.

Belle chute de prix sur le PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 (Intel Core i7) durant les soldes Amazon !

Les PC portables sont également en promotion durant les soldes Amazon. C’est le cas du puissant Lenovo IdeaPad Slim 5 qui passe de 1 099 € à 649,99€ seulement.

C’est un ordinateur portable ultra fin et léger (1,34 Kg sur la balance), qui peut très facilement transporter. Il est doté d’un puissant processeur Intel Core i7-13620H, de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage de 512 Go. C’est donc un modèle fluide capable d’effectuer plusieurs tâches en même temps, même les plus exigeantes, sans ralentir.

Pour l’écran, on retrouve une superbe dalle OLEd de 14 pouces qui profite d’une résolution WUXGA (1 920 × 1 200 pixels). Vous pourrez donc apprécier vos contenus dans les meilleures conditions, avec des images nettes, contrastées, riches en couleurs et lumineuses.