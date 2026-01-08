Google Pixel 10 + Buds 2a : ce pack smartphone et écouteurs est à prix cassé pour les soldes

Pour commencer cette deuxième journée des soldes d’hiver, nous vous proposons un très beau pack incluant le Google Pixel 10 et les Buds 2a. C’est l’occasion de s’équiper avec un excellent smartphone et des écouteurs sans fil sans se ruiner. On vous explique tout.

Pour bien commencer l’année, vous pouvez profiter des offres promotionnelles des soldes d’hiver. Ce premier évènement commercial de l’année permet de faire de supers affaires, notamment sur les produits high-tech. Si vous voulez vous équiper à petit prix, c'est le bon moment pour craquer !

Sur le site de Boulanger, nous avons trouvé une super opportunité sur un pack comprenant le Pixel 10 et les Buds 2a de Google. Le prix de référence de ce pack est de 989,99 euros. Mais à l’occasion des soldes, il passe à seulement 699 euros, soit plus de 290 euros de réduction. Mais attention, à ce prix-là, les stocks risquent de fondre rapidement !

Google Pixel 10 et Buds 2a : le parfait combo à prix réduit

Le Google Pixel 10 est un smartphone haut de gamme qui offre d’excellentes performances grâce à sa puce Google Tensor G5 couplée à 16 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Son autonomie est aussi un point fort grâce à sa batterie de 4970 mAh qui offre jusqu’à 24 heures d’utilisation.

L’écran est une magnifique dalle OLED Actua de 6,3 pouces avec une définition de 2324 × 1080 pixels et une luminosité maximale de 3000 nits. Vous pourrez donc utiliser votre téléphone aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur en plein soleil.

Pour la partie photo et vidéo, vous avez à l’arrière un bloc de trois capteurs : un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif x5 de 10,8 MP. En face avant, vous pourrez faire des selfies grâce à un capteur de 10,5 MP. Grâce à son IA ultra efficace, le Pixel 10 vous permet de prendre facilement des photos avec une qualité professionnelle.

Le smartphone est accompagné des écouteurs sans fil Google Buds 2a. Ce sont des modèles complets qui profitent de la suppression active du bruit. Ils sont résistants à l’eau et à la poussière et vous pouvez les ajuster pour privilégier un maintien optimal pour faire du sport ou le confort pour la vie de tous les jours. Enfin, ils offrent une autonomie totale de 20 heures avec l’étui de recharge.

