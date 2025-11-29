Google Pixel 10 : il chute à 535 € pour quelques heures seulement, vite !

Les promotions exceptionnelles du mois de novembre se terminent bientôt. Il ne faut donc pas passer à côté de cette opportunité sous peine d’attendre un an avant le prochain Black Friday. Amazon propose l’excellent smartphone Google Pixel 10 à prix mini grâce à une baisse de prix et un bonus reprise de 100 € qui se termine très bientôt.

Black Friday, c’était hier mais ça continue encore pendant quelques jours chez la majorité des sites de e-commerce. Sur Amazon par exemple, vous allez trouver une super offre sur le Google Pixel 10. Mais attention, cette promotion se termine demain.

Le smartphone de Google est normalement en vente pour 899 euros puisqu’il s’agit d’un modèle haut de gamme. En ce moment, vous pouvez le trouver sur Amazon pour seulement 635,89 euros dans sa version 128 Go avec une couleur Indigo. Mais ce n’est pas son prix final puisque vous pouvez cumuler un bonus reprise de 100 €. Ce montant s’ajoute à la valeur de votre ancien téléphone. Au final, le Google Pixel 10 vous revient donc à seulement 535,89 € moins la valeur de votre téléphone repris.

En plus, le smartphone est vendu et livré gratuitement par Amazon et vous avez jusqu’au 31 janvier 2026 pour le faire reprendre. C’est très pratique si vous voulez l’offrir à Noël. Si jamais le modèle ne convient pas, vous pourrez le renvoyer sans aucun problème.

Si vous préférez le coloris Volcanique, Darty propose le smartphone à 699,99 € mais vous offre en plus un bon cadeau de 60 € aujourd'hui seulement grâce à l'offre des 30 € de bon cadeau tous les 300 € d'achat. Et là aussi vous pouvez profiter du bonus reprise de 100 €. Le smartphone vous revient donc à 539,99 €.

Pourquoi choisir le Google Pixel 10 ?

Cela fait à peine 3 mois que le Google Pixel 10 est sorti et il fait déjà l’objet d’une réduction colossale pour le Black Friday sur Amazon et sur Darty. C’est une superbe opportunité pour s’offrir un modèle haut de gamme récent à prix mini.

Le Pixel 10 tourne avec la puissante puce maison Google Tensor G5. Elle est associée à 12 Go de RAM pour garantir une expérience fluide, même lors de tâches intensives. Son autonomie repose sur une batterie de 4970 mAh, capable d’assurer jusqu’à 24 heures d’utilisation.

Pour l’affichage, on profite d’un bel écran OLED Actua de 6,3 pouces avec une définition de 2324 × 1080 pixels et une luminosité maximale de 3000 nits. Le géant américain a fait en sorte que son flagship reste parfaitement lisible à l’extérieur, même en plein soleil.

Pour la photo, le smartphone embarque trois capteurs arrière : un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un téléobjectif x5 de 10,8 MP. À l’avant, un capteur 10,5 MP permet de réaliser des selfies nets et détaillés. Comme d’habitude avec Google, la fiche technique des capteurs n’est pas la plus impressionnante. Mais grâce à son IA ultra performante, le Pixel 10 offre l’un des meilleurs rendus tout smartphone confondu.

Et l’IA n’est pas seulement utile pour la prise de photographie. Le Pixel 10 profite à fond de la puissance de Gemini qui devient votre assistant personnel au quotidien.

