Motorola annonce l’arrivée du Razr Fold en Europe et le prix est salé

Après le succès commercial des dernières générations de Razr, l’arrivée du Razr Fold de Motorola était attendue comme le loup blanc. Doté d’une fiche technique complète et d’un design toujours typé « Motorola », le Razr Fold risque, malgré ces qualités, de passer inaperçu. La raison ? Un prix aussi élevé que celui des concurrents.

motorola razr fold prix

La gamme Razr a réussi un véritable exploit : assoir la légitimité de Motorola dans le segment très prisé des smartphones pliants. La raison est simple : une fiche technique premium, un design léché et un prix attractif. Imaginez qu’un Razr 60 Ultra était vendu quasiment au même prix que le Galaxy Z Flip 7, tout en offrant une expérience plus qualitative. Et nous ne parlons pas de la version « classique » du Razr 60, dont l’existence à pousser Samsung à créer le Galaxy Z Flip FE.

Quand Motorola annonce, à l’occasion du CES 2026 de Las Vegas, préparer le lancement d’un concurrent au Galaxy Z Fold 7, nous avions alors imaginé une recette similaire. Un rapport qualité-prix élevé. Une fiche technique de haute volée. Un design premium. Et un prix en dessous de la concurrence. Nous en attendions beaucoup. Et les premiers éléments laissaient entendre que nous avions raison. Mais Motorola a présenté tous les détails du Razr Fold. Et force est de constater que nous en attendions peut-être un peu trop.

Le Razr Fold a des atouts indéniables, mais un prix qu'il faut justfier

D’un côté la fiche technique est effectivement haut de gamme. Snapdragon 8 Gen 5 pour allier puissance et c consommation modérée. Une double batterie de 6000 mAh pour apporter toute l’énergie nécessaire. Deux écrans AMOLED de 6,6 pouces et 8,1 pouces. La prise en charge du Moto Pen Ultra, lequel est fourni dans la boîte. Les 7 ans de mise à jour d’Android et des patchs de sécurité. La compatibilité Dolby Vision en captation vidéo et Dolby Atmos en audio. Les haut-parleurs optimisés par Bose. La protection de l’écran principal en Gorilla Glass Ceramic 3. Les trois capteurs principaux de 50 mégapixels. Voilà de nombreux arguments. Sans oublier le joli design qui rappelle celui des autres smartphones de Motorola.

Seulement, il n’y a pas que de bonnes nouvelles. La première mauvaise nouvelle est le prix. Le smartphone sera vendu à 1999 euros. Il n’y aura qu’une seule version avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage interne. D’autres versions existent à l’international : jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage interne. Certaines arriveront chez nous, mais à un prix encore un plus élevé. La deuxième est la comparaison physique avec le Magic V6. Il est plus épais (9,9 mm quand il est fermé). Il est plus lourd (240 grammes). Et il résiste moins à la poussière (certification IP48/49). Le bilan est donc mitigé à priori, même si le téléphone est agréable une fois en main. Il nous faudra attendre les tests pour en avoir le cœur net. Rendez-vous à sa sortie, le 13 avril.


