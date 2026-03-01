Magic V6, MagicPad 8, MagicBook Pro 14 : Honor drague les clients d’Apple

À l’occasion du MWC 2026, Honor a présenté plusieurs produits : une tablette, un smartphone et un ordinateur sous Windows. Leur point commun : proposer une connectivité avancée avec les produits Apple, notamment le partage de fichiers. Une séduction plus qu’appuyée de la marque chinoise qui compte jouer sur les frustrations des clients d’Apple.

À l’occasion de sa conférence de presse organisée en marge du Mobile World Congress, Honor a présenté plusieurs produits. Le Magic V6, successeur du Magic V5 doté d’un châssis encore plus fin, d’un écran sans pliure et d’une batterie très généreuse. Le MagicPad 8, une tablette ultra fine, ultra légère, mais aussi très puissante. Et le MagicBook Pro 14, ultrabook sous Windows avec Core Ultra X9 et écran OLED 3K. Ce sont trois produits premium qui arriveront normalement en Europe entre le mois de mars et le mois de juin.

Ces trois produits ont plusieurs points communs, notamment au niveau logiciel. Ils partagent tous les trois le même écosystème qui leur permet de partager leurs écrans, leurs connectivités et leurs fichiers. Ça s’appelle MagicRing. Nous avons pu expérimenter cet écosystème lors de nos tests des MagicBook Art 14, Magic V5 ou Magic8 Pro. Cependant, avec les trois produits annoncés à Barcelone, Honor pousse le bouchon encore un peu plus loin.

Honor veut connecter ses produits à l'écosystème Apple

En effet, la marque chinoise n’a eu de cesse de citer Apple lors de sa conférence de presse. Pourquoi ? Parce que Honor a développé de nombreux outils pour intégrer ses produits dans l’écosystème d’Apple… et inversement. Ainsi, il est désormais plus facile de partager des fichiers entre un iPhone, un MacBook ou un iPad avec un MagicBook Pro 14, un MagicPad 8 ou un Magic V6. Il est même possible de partager l’écran d’un Magic V6 avec un Macbook Pro. Les interactions n’ont jamais été aussi fortes.

Plus loin encore, le Magic V6 peut se connecter à un compte iCloud. MagicOS prend nativement en charge les AirPods. Et les produits Honor sont désormais capables d’ouvrir des fichiers de la suite bureautique d’Apple. Bien sûr, tous ces services ne fonctionnent pas forcément nativement, notamment du côté d’un iPhone ou d’un MacBook : Honor ne peut être intégré à AirDrop. En revanche, Honor a développé une version de Honor Share compatible avec macOS et iOS. Un jeu de passe-passe malin qui donne l’illusion qu’un client Apple n’est plus obligé de rester dans l’écosystème de la marque californienne.

L’enjeu pour Honor est simple : séduire des clients qui ont un pouvoir d’achat élevé avec des produits qu’Apple ne propose pas aujourd’hui. En effet, il n’y a pas d’iPhone pliant à l’heure où nous écrivons ces lignes et Windows offre une meilleure compatibilité que macOS, notamment avec les jeux, même si la situation s’est largement améliorée ces dernières années. Reste à savoir si les clients d’Apple se laisseront séduire par Android et Windows. Pas sûr.