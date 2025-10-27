Boulanger lance la Pixel Week : -200 euros sur les Google Pixel, c’est maintenant ou jamais !

La Pixel Week vient de démarrer chez Boulanger, et les fans de Google vont adorer : jusqu’à 200 euros de remise, des bonus reprise et même des abonnements offerts sur les derniers smartphones Pixel.

Vous cherchez un nouveau smartphone ? C’est le moment idéal pour craquer pour un Google Pixel ! La gamme de smartphone est disponible à prix réduit en ce moment. C’est en effet la Pixel Week chez Boulanger du 24 octobre au 2 novembre prochain. Pendant cette longue semaine, l’enseigne propose des promos et des cadeaux pour l’achat des Pixel 8a au Pixel 10 Pro.

En ce moment chez Boulanger, profitez donc des offres suivantes :

Une remise de 40 € par tranche de 100 € d’achat, soit jusqu’à 200 € offerts

3 mois d’abonnement Infinity pour l’achat d’un Pixel 10, Pixel 10 Pro ou Pixel 10 Pro XL

pour l’achat d’un Pixel 10, Pixel 10 Pro ou Pixel 10 Pro XL Jusqu’à 200 € de bonus reprise sur la série Pixel 10

sur la série Pixel 10 Jusqu’à 100 € de bonus reprise sur la série Pixel 9, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9a

Des offres à ne pas rater, surtout pour une gamme de smartphones aussi réussie. En quelques années, le Google Pixel a su se faire une place de marque dans le secteur des smartphones. Les clients félicitent la qualité des photos, apparemment bien meilleure que sur la plupart des autres smartphones sous Android. Mais l’atout principal du constructeur, c’est bel et bien son processeur développé exclusivement pour les Google Pixel. Depuis cette année, ces derniers ajoutent en prime l’Intelligence artificielle Gemini pour une expérience encore plus aboutie.

Les meilleures offres Google Pixel pendant la Pixel Week

Pendant la Pixel Week, Boulanger propose ainsi :

Le Google Pixel 8a 128 Go Noir Volcanique est à 351,99 € au lieu de 551,99 €

128 Go Noir Volcanique est à au lieu de 551,99 € Le Google Pixel 9 128 Go Noir Volcanique est à 441,99 € au lieu de 641,99 €

128 Go Noir Volcanique est à au lieu de 641,99 € Le Google Pixel 9 Pro 128 Go Noir Volcanique est à 549 € au lieu de 749 €

128 Go Noir Volcanique est à au lieu de 749 € Le Google Pixel 10 128 Go Noir Volcanique est à 649,99 € au lieu de 849,99 €

128 Go Noir Volcanique est à au lieu de 849,99 € Le Google Pixel 10 Pro 128 Go Quartz Gris est à 899,99 € au lieu de 1099,99 €

128 Go Quartz Gris est à au lieu de 1099,99 € Le Google Pixel 10 Pro XL 256 Go Jade est à 999,99 € au lieu de 1199,99 €

Grâce à Boulanger, vous pouvez donc profiter de ce qui se fait de mieux dans les smartphones aujourd’hui, et ce, sans vous ruiner ! Parmi les offres, on trouve les Google Pixel 10 et 10 Pro : clairement les meilleurs smartphones aujourd’hui chez Google. Ils sont dotés du processeur Tensor G4 pour des performances et une autonomie boostées et proposent un écran OLED lumineux et bluffant. Avec le Google Pixel 10 Pro XL, vous profitez de tous ces atouts, mais dans un plus grand format.

Vous préférez dépenser un peu moins ? Boulanger vous propose également des modèles moins récents, mais tout aussi performants. Le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 offrent par exemple un équilibre parfait entre endurance, photographie et performances. Et pour ceux qui veulent profiter de l’expérience Google sans trop dépenser, le Pixel 8a est parfait. Compact, fluide et fiable, il représente très bien ce que Google peut faire avec un smartphone.

Attention, si vous êtes intéressé par ces offres, ne tardez pas ! Rappelons que la Pixel Week prend fin le 2 novembre prochain. Avec des remises allant jusqu'à 200 € et des abonnements offerts, c’est une semaine difficile à ignorer chez Boulanger.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.