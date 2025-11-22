Black Friday Pixel 9a : le prix du smartphone Google est en forte, c’est le moment de craquer !

Le Pixel 9a n'échappe pas aux promotions du Black Friday. Le smartphone Google est à son meilleur prix sur Amazon, grâce à une réduction de 30%.

Le Black Friday bat son plein en ce moment sur toutes les boutiques en ligne. Amazon a lancé officiellement sa campagne le 20 novembre 2025 et multiplie les offres sur l'ensemble du site. Si vous guettez une bonne offre pour vous offrir un smartphone performant et doué en photo sous la barre des 400 €, le Pixel 9a est le choix idéal.

Lancé à 549 € cette année, le smartphone Google voit son prix chuter à 384 € sur Amazon. Cela correspond à une réduction de 30%. Vous économisez 165 € sur ce smartphone dont le rapport qualité-prix était déjà un atout à la base.

L'offre est valable sur le coloris noir, et cela tombe bien, car c'est le plus appréciés de tous. Et si vous préférez une autre couleur, le violet, le rose et le coloris porcelaine sont aussi en promotion et ne vous coûteront que 6 € de plus. Ces variantes sont en effet à 399 € au lieu de 549 €, ce qui reste encore un bon prix.

Pixel 9a : l'expérience Google pour moins de 400 €

Le Google Pixel 9a se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Si vous recherchez l'expérience haut de gamme de Google pour le prix d'un smartphone milieu de gamme, c'est le modèle parfait. Il offre des performances confortables, puisqu'il est équipé d'une puce Tensor G4, le même que l'on retrouve au cœur des Pixel 9 et 9 Pro. Sur ce plan, il n'a donc rien à envier aux versions plus haut de gamme des smartphones Google.

Et sur le plan de la photographie, il fait également des merveilles pour son prix. Nous avons testé le Pixel 9a et avons été agréablement surpris par la netteté de ses photos, de jour comme de nuit. Il dispose d'un capteur principal de 48 MP (grand-angle) et d'un module ultra grand-angle de 13 MP.

Pour le reste, le Google Pixel 9a arbore un bel écran OLED de 6,3 pouces, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité quant à elle monte jusqu'à de 2700 nits pour un rendu clair et fluide, même en plein soleil.

Et enfin, le Pixel 9a embarque une batterie de 5 100 mAh qui tient jusqu'à 3 jours en une charge pour un usage classique au quotidien.