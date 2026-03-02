Qualcomm dévoile un processeur pour les accessoires connectés nourris à l’IA

À l’occasion du Mobile World Congress, Qualcomm annonce un nouveau processeur. Mais ce dernier n’est pas destiné aux smartphones. Il s’agit du Snapdragon Wear Elite qui animera des accessoires connectés. Sa particularité : il est capable de faire tourner des petits modèles d’intelligence artificielle. Présentations.

La marque Snapdragon de Qualcomm est connue pour les processeurs qui animent une grande partie des smartphones sous Android, aussi bien sur le haut de gamme que les segments plus abordables. Nous avons testé plusieurs téléphones équipés du dernier composant haut de gamme du fondeur californien, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 : le Magic8 Pro, le RedMagic 11 Pro, le Realme GT 8 Pro, le OnePlus 15, etc.

Cependant, la gamme Snapdragon s’étend bien au-delà des SoC pour smartphones et tablettes. Vous le retrouvez également dans des PC (Snapdragon X), des consoles portables (Snapdragon G), des écouteurs et des casques audio (Snapdragon S), des casques de réalité virtuelle, augmentée ou mixte (Snapdragon AR et VR), ou encore des accessoires connectés type montres (Snapdeagon Wear). Et c’est justement cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui.

Le Snapdragon Wear Elite est le seul “Elite” sans cœur Oryon

En effet, à l’occasion du Mobile World Congress, Qualcomm a annoncé un nouveau processeur pour les objets connectés, en remplacement du Snapdragon W5 Gan 2. Il s’appelle Snapdragon Wear Elite. Il s’agit d’un composant construit de la même manière qu’un SoC pour smartphone. Vous y retrouvez un CPU multi-core, un GPU, un modem (5G, WiFi, Ultra-wideband et Bluetooth), un Sensor Hub, un capteur GPS et surtout un NPU pour l’intelligence artificielle. Tout comme un Snapdragon pour les smartphones.

Il y a plusieurs informations importantes à propos de ce SoC. D’abord, malgré le suffixe « Elite », le Snaodrgon Wear Elite n’est pas équipé de cœur Oryon, mais de cœurs Cortex plus classiques. Il y a un cœur Cortex A78 et quatre Cortex A55. Qualcomm explique que même s’il ne s’agit pas de cœurs Oryon, le Snapdragon Wear Elite est « ce qu’il se fait de mieux dans le catalogue pour les accessoires connectés », argument qui justifie l’emploi de « Elite ».

Avec le Snapdragon Wear Elite, une IA tourne sur une montre connectée

Ensuite, ce SoC est gravé en 3 nanomètres, tout comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il devrait être un peu plus économie en énergie face à son prédécesseur, gravé en 4 nm. En outre, il n’a pas la même taille physique que son prédécesseur : il est plus grand. Côté puissance de calcul, le Snapdragon Wear sera capable de faire tourner des modèles d’intelligence artificielle comptant plus de 2 milliards de paramètres. Ce qui est déjà bien. Le Snapdragon Wear fait nativement tourner Wear OS de Google. Enfin, le Snapdragon Wear animera des montres connectées, mais aussi bien d’autres sortes d’objets qui se portent, comme des ersatz d’AI Pin.

Plusieurs constructeurs sont intéressés par ce nouveau processeur. Deux sont cités par Qualcomm : Samsung et Motorola. Le premier utilisera le Snapdragon Wear Elite pour animer sa prochaine génération de Galaxy Watch, tandis que le second va explorer d’autres voies. Nous avons pu observer les premiers résultats de ces recherches à l’occasion du Mobile World Congress, sous la forme d’un accessoire type AI Pin qui fera l’objet d’un article dédié.